West Indies Squad for India Test Series Announced Khary Pierre gets maiden call up Former Captain Kraigg Brathwaite axe इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड का ऐलान, 33 वर्षीय स्पिनर की चमकी किस्मत; दिग्गज हुआ बाहर
इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड का ऐलान, 33 वर्षीय स्पिनर की चमकी किस्मत; दिग्गज हुआ बाहर

इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड का ऐलान, 33 वर्षीय स्पिनर की चमकी किस्मत; दिग्गज हुआ बाहर

West Indies Squad for India Test Series: वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। यह सीरीज अगले महीने आयोजित होगी।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:00 PM
इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड का ऐलान, 33 वर्षीय स्पिनर की चमकी किस्मत; दिग्गज हुआ बाहर

वेस्टइंडीज ने मंगलवार को भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया है, जिसकी कमान रोस्टन चेज संभालेंगे। यह सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जबकि दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। वेस्टइंडीज ने जुलाई में समाप्त हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद अपने स्क्वॉड में तीन बदलाव किए हैं। टेगनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाज की वापसी हुई है। साथ ही 33 वर्षीय स्पिनर खैरी पियरे की किस्मत चमकी है। उन्हें पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

पियरे को वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है, जहां उन्होंने 13.56 की औसत से सबसे ज्यादा 41 विकेट चटकाए। वहीं, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज क्रैग ब्रैथवेट का पत्ता कट गया है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे। 32 वर्षीय ब्रैथवेट ने 100 टेस्ट मैचों में 5950 रन बनाए हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने स्पिनर गुडाकेश मोती को आराम दिया है। वेस्टइंडीज के लिए भारत दौरा मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में पहली विदेशी सीरीज होगी। वेस्टइंडीज 2018 के बाद पहली बार भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगा।

ये भी पढ़ें:ब्रैथवेट ने बताए वो दो कड़वे शब्द, जिनसे वेस्टइंडीज का खून खौल उठा

वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरन सैमी भारत जैसी मजबूत से उसकी घरेलू धरती पर मिलने वाली चुनौती से वाकिफ हैं। सैमी ने कहा, "उपमहाद्वीप में खेलना हमेशा एक चुनौती होती है और हमने उन परिस्थितियों के हिसाब के टीम चुनी है।" उन्होंने आगे कहा, “टेस्ट टीम के रूप में यह हमारी दूसरी सीरीज होगी लेकिन जब हम अपने ब्रांड और टीम की योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि एक इकाई के रूप में हम क्या करने में सक्षम हैं।”

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, कोच सैमी ने की ये मांग

कोच ने कहा, "टैगेनारिन चंद्रपॉल की वापसी शीर्ष क्रम में हमारी किस्मत बदलने में मदद करेगी। एलिक अथानाज को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी ताकत और क्वालिटी के लिए टीम में शामिल किया गया है। खैरी को पहली बार हमारे दूसरे स्पिनर के रूप में शामिल किया है क्योंकि हमें उम्मीद है कि परिस्थितियां मददगार होंगी।" बता दें कि भारतीय टीम फिलहाल एशिया कप 2025 में खेल रही है, जो 28 सितंबर को खत्म होगा। शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की अगुवाई करेंगी। उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई थी।

ये भी पढ़ें:गूच से आगे निकले गिल, देखें टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 कप्तान

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उपकप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स।

