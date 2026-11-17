टीम इंडिया अगले साल अमेरिका या कनाडा में खेल सकती है T20I मैच, जानिए क्या है पूरा प्लान
टीम इंडिया अगले साल अमेरिका या कनाडा में दो T20I मैच खेलती हुई नजर आ सकती है। पूरा प्लान क्या है? ये जान लीजिए। भारत की मेजबानी वेस्टइंडीज की टीम अमेरिका या कनाडा में करने पर विचार कर रही है।
टीम इंडिया अगले साल अमेरिका और कनाडा में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हुई नजर आए तो हैरान मत होना, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम भारत की मेजबानी टी20 सीरीज में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी और लॉस एंजिल्स, जबकि कनाडा के टोरंटो में कर सकती है। इसके पीछे का उद्देश्य सीधे तौर पर नोर्थ अमेरिका रीजन में क्रिकेट को बढ़ावा देने का है। इसके अलावा वनडे और टेस्ट सीरीज भी उसी समय भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलती हुई नजर आ सकती है।
आईसीसी ने अभी 2027 से 2031 तक के लिए फ्यूचर टूर प्रोग्राम यानी एफटीपी को जारी नहीं किया है। हाल ही में बाली में हुई आईसीसी की त्रैमासिक बैठक में इस पर बात हुई है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो वेस्टइंडीज अगले साइकिल की शुरुआत जुलाई में भारत की मेजबानी करके करेगा, जिसमें सभी फॉर्मेट के दौरे पर दो टेस्ट, तीन ODI और पांच T20I मैच होने की संभावना है। टी20 सीरीज के पांच में से दो मैच नोर्थ अमेरिका रीजन में खेले जाने की संभावना है। दोनों मैच किसी एक ही वेन्यू पर आयोजित होंगे।
वॉशिंगटन DC और टोरंटो इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टी20 इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी में सबसे आगे हैं। हालांकि, पोमोना - 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट का वेन्यू है। वहां भी मैच आयोजित हो सकता है। इसके अलावा लॉडरहिल, फ्लोरिडा भी इस रेस में हैं। वेस्टइंडीज ने पिछले दस सालों में लॉडरहिल के ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम में तमाम मैच होस्ट किए हैं। भारतीय टीम भी वहां खेल चुकी है।
क्रिकेट वेस्टइंडीज के साथ कनाडा के रिश्ते भी मजबूत हैं, जबकि अमेरिका की टी20 लीग मेजर क्रिकेट लीग की फ्रेंचाइजी वॉशिंगटन फ्रीडम ने 10 हजार की दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम पर काम शुरू कर दिया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के चेयरमैन किशोर शैलो ने क्रिकइन्फो से कहा, "नॉर्थ अमेरिका में विस्तार करना हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह हमारे और क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। जाहिर है, ICC ने पिछले कुछ सालों में US में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वहां T20 वर्ल्ड कप खेला गया और ओलंपिक्स होने वाले हैं।"
हालांकि, नोर्थ अमेरिका में अभी टेस्ट मैचों के आयोजन का कोई प्लान वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। सिर्फ टी20 क्रिकेट को ही यहां आयोजित करने की योजना है। इसी पर काम किया जा रहा है। जुलाई 2027 में अभी समय है, लेकिन अगर पोमोना में भारत खेलेगा तो उसे 2028 में आयोजित होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों की तैयारी का मौका मिलेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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