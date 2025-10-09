वेस्टइंडीज की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, शाई होप होंगे कप्तान; इस युवा खिलाड़ी की चमकी किस्मत

बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान हो गया है। शाई होप दोनों टीमों की कप्तानी करेंगे। पूर्व अंडर 19 कैप्टन को भी टीम में पहली बार शामिल किया गया है।

बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान हो गया है। शाई होप दोनों टीमों की कप्तानी करेंगे। कैरेबियाई टीम को बांग्लादेश में 18 अक्टूबर से 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। टी20 सीरीज की शुरुआत 27 अक्टूबर से होगी। पूर्व अंडर 19 कैप्टन को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। ये एकीम ऑगस्टे हैं। एविन लुईस अभी तक कलाई की चोट से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में वे टीम से बाहर हैं। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी कम अनुभवी हैं।

शाई होप के अलावा गुडाकेश मोती, शेरफन रदरफोर्ड, जयडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और ब्रैंडन किंग दोनों टीमों का हिस्सा हैं। यह मैच अगले साल होने वाले आईसीसी मेंस टी-20 विश्व कप और 2027 आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे और कोच डैरन सैमी आगे की इवेंट्स को लेकर उत्साहित हैं। सैमी ने कहा, "टीम विजयी मानसिकता और मजबूत टीम सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करेगी, जो (2027) विश्व कप से पहले दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक घटक हैं।"

वेस्टइंडीज की वनडे टीम इस प्रकार है शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, एकीम अगस्टे, जेडीया ब्लेड्स, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, खारी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड

वेस्टइंडीज की टी20 टीम इस प्रकार है शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, एकीम अगस्टे, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, अकील होसेन, अमीर जांगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड, रेमन साइमंड्स

बांग्लादेश वर्सेस वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का शेड्यूल पहला वनडे: 18 अक्टूबर- मीरपुर, ढाका

दूसरा वनडे: 21 अक्टूबर- मीरपुर, ढाका

तीसरा वनडे: 23 अक्टूबर- मीरपुर, ढाका

बांग्लादेश वर्सेस वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का शेड्यूल पहला T20I: अक्टूबर 27- चैटोग्राम

दूसरा टी20I: 29 अक्टूबर- चैटोग्राम