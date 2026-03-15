भारत में फंसे वेस्टइंडीज के सभी खिलाड़ी घर पहुंचे, CWI ने इनका शुक्रिया अदा किया, कहा- मामला सुलझ गया
भारत में फंसे वेस्टइंडीज के सभी खिलाड़ी घर पहुंच गए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण खिलाड़ियों को यात्रा संबंधी व्यवधान का सामना करना पड़ा। क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने अब शुक्रिया अदा किया है।
क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने बताया कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2025 के बाद भारत में फंसे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के सदस्य अब सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। उन्हें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण यात्रा में आई रुकावटों की वजह से भारत में रुकना पड़ा था। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने यात्रा की योजनाओं को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था जिसके चलते वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें कोलकाता में फंस गई थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुबई में हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए थे।
कोलकाता में खेला था आखिरी मैच
वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच एक मार्च को कोलकाता में खेला था। आईसीसी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि खिलाड़ियों का आखिरी समूह भी रवाना हो गया है। शनिवार को जारी एक बयान में सीडब्ल्यूआई ने पुष्टि की कि टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा रहे सभी खिलाड़ी और टीम प्रबंधन के सदस्य अपनी यात्रा पूरी करके अपने-अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। सीडब्ल्यूआई ने कहा, ''खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ का आखिरी समूह पिछले कुछ दिनों में अपनी यात्रा पूरी करके अब सुरक्षित रूप से अपने-अपने गंतव्य तक पहुंच गया है।''
'शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया'
वेस्टइंडीज के नौ खिलाड़ी इस हफ्ते की शुरुआत में ही रवाना हो गए थे जबकि बाकी 16 खिलाड़ियों के लिए व्यावसायिक उड़ाने बुक की गई थीं। सीडब्ल्यूआई ने खिलाड़ियों और स्टाफ की वापसी में मदद करने और तालमेल बैठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड, क्षेत्रीय क्रिकेट बोर्ड और अन्य संबंधित पक्षों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ''हम वेस्टइंडीज के प्रशंसकों और पूरे क्रिकेट जगत का भी उनकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया अदा करते हैं।''
'मामला संतोषजनक रूप से सुलझा'
सीडब्ल्यूआई ने कहा, ''हमारे खिलाड़ियों और स्टाफ की भलाई और सुरक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और हम शुक्रगुजार हैं कि यह मामला अब सुरक्षित और संतोषजनक रूप से सुलझ गया है।'' यात्रा में हुई इस अफरातफरी की कुछ खिलाड़ियों ने आलोचना भी की थी। वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डेरेन सैमी ने आईसीसी की ओर से कोई जानकारी नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी। इससे पहले कोलकाता से रवाना होने वाली एक चार्टर्ड उड़ान लॉजिस्टिक से जुड़ी दिक्कतों के कारण रद्द कर दी गई थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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