वेस्टइंडीज की वनडे टीम में 6 साल बाद हुई इस ओपनर की वापसी, दो नए खिलाड़ी भी आए टीम में
संक्षेप: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान हो गया है। कैरेबियाई टीम में 6 साल के बाद ओपनर जॉन कैम्पबेल की वापसी हुई है। 16 नवंबर से इस वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान हो गया है। कैरेबियाई टीम में 6 साल के बाद ओपनर जॉन कैम्पबेल की वापसी हुई है। तेज गेंदबाज जोहान लेने और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है, जबकि तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कंधे की चोट से उबरकर टीम में लौटे थे, उनकी भी वापसी हुई है। 16 नवंबर से इस वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है।
इन तीनों ने पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टीम से स्पिनर अकील हुसैन और गुडाकेश मोती और चोटिल हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रेमन सिमंड्स की जगह ली। अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ और जेडियाह ब्लेड्स भी चोटों के कारण बाहर हो गए थे। कैम्पबेल ने बांग्लादेश सीरीज में फेल हुए ओपनर ब्रैंडन किंग की जगह ली है। किंग ने उस सीरीज में 44, 0 और 18 रन बनाए थे, जिसमें वेस्टइंडीज को 2-1 से हार मिली थी। उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भी खराब रहा है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज में पिछले पांच मैचों में चार बार सिंगल डिजिट स्कोर रहा है।
कैंपबेल को रेड बॉल क्रिकेट में उनके दमदार प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में वापस बुलाया गया है, जिसमें पिछले महीने दिल्ली में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लगाया गया एक प्रभावशाली शतक भी शामिल है। पिछले सीजन में सुपर 50 कप में वे जमैका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने सात मैचों में 102.20 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए थे। गौरतलब है कि उस प्रतियोगिता में शीर्ष दस रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से किसी ने भी इतनी तेज गति से रन नहीं बनाए थे।
पिछले महीने भारत दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के बाद लेन को टीम में शामिल किया गया है। उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नए तेज गेंदबाजी आक्रमण में वे निखर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेन, स्प्रिंगर, फोर्ड और जस्टिन ग्रीव्स के अलावा जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड भी तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वनडे सीरीज में निभाएंगे। शाई होप कप्तानी करेंगे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के लिए वेस्टइंडीज टीम
शाई होप (कप्तान), एलिक एथनेज, एकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, जोहान लेने, खारी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर