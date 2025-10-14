Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़West Indies need this Thing captain Roston Chase gave a clear message after Losing In India

वेस्टइंडीज को चाहिए इस 'दर्द की दवा', भारत से हार के बाद कप्तान रोस्टन चेज ने दिया क्लियर मैसेज

भारत ने वेस्टइंडीज का दो टेस्ट मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया। भारत में हार के बाद वेस्टइंडीज कप्तान रोस्टन चेज ने एक क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने बताया कि वेस्टइंडीज को किस 'दर्द की दवा' चाहिए?

Bhasha Tue, 14 Oct 2025 05:29 PM
वेस्टइंडीज के प्रथम श्रेणी क्रिकेट ढांचे से अब पहले की तरह कुशल खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे उसकी टेस्ट टीम पर काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज का मानना है कि वर्तमान टीम के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक मौका देना महत्वपूर्ण होगा ताकि वह अपनी गलतियों से सीख ले सकें।

मौजूदा टीम में 50 से अधिक टेस्ट मैचों (54) का अनुभव रखने वाले एकमात्र खिलाड़ी चेज का मानना ​​है कि उनकी टीम के खिलाड़ियों की तुलना भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसे देशों से करना सही नहीं होगा क्योंकि इन देशों में प्रथम श्रेणी क्रिकेट का ढांचा बहुत मजबूत है। चेज से जब पूछा गया कि क्या वह चाहेंगे कि मौजूदा पीढ़ी को अधिक मैच खेलने का मौका मिले तो कप्तान ने इसका पूरा समर्थन किया।

उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर हम अपने खिलाड़ियों को कुछ मौका दे सकते हैं तो यह अच्छा होगा ताकि वह अपनी गलतियों से सीख ले सकें। हमारे खिलाड़ी 15 या 20 प्रथम श्रेणी मैच खेलकर ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना शुरू कर देते हैं इसलिए उन्हें अधिक से अधिक मौके देना महत्वपूर्ण होगा। ’’

चेज ने कहा, ‘‘जब अन्य देशों के खिलाड़ियों की बात आती है तो उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने से पहले लगभग 80 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच का अनुभव होता है। इसलिए हमें अपने खिलाड़ियों को अधिक से अधिक मौका देना होगा ताकि वह अपने खेल में सुधार कर सकें और अपने प्रदर्शन में निरंतरता ला सकें।’’

