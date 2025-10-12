Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़West Indies in no mood to surrender in Delhi Test Against India spinner Khary Pierre says we need to take game to Day 5

दिल्ली टेस्ट में 'सरेंडर' करने के मूड में नहीं वेस्टइंडीज, स्पिनर ने कहा- अगर हमने ऐसा किया तो पांचवें दिन...

वेस्टइंडीज टीम दिल्ली टेस्ट में भारत के खिलाफ 'सरेंडर' करने के मूड में नहीं है। वेस्टइंडीज के स्पिनर खारी पियरे ने कहा कि पिच अब भी बल्लेबाजी के लिए बेहतर लेकिन हमें मैच को पांचवें दिन तक खींचना होगा।

Md.Akram नई दिल्ली, भाषाSun, 12 Oct 2025 09:00 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली टेस्ट में 'सरेंडर' करने के मूड में नहीं वेस्टइंडीज, स्पिनर ने कहा- अगर हमने ऐसा किया तो पांचवें दिन...

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के शुरुआती तीन दिन तक पिच ज्यादातर बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है। ऐसे में वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर खारी पियरे को उम्मीद है कि उनकी टीम के पास मैच को पांचवें दिन तक ले जाने का मौका है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने फालोऑन मिलने के बाद दो विकेट पर 173 बनाकर अच्छी शुरुआत की है।

जॉन कैंपबेल (नाबाद 87) और और शाई होप (नाबाद 66) के बीच तीसरे विकेट के लिए अट्रट शतकीय साझेदारी की जिससे टीम पारी की हार से बचने से 97 रन दूर है। पियरे ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पिच अभी भी अच्छी है, कभी-कभी गेंद स्पिन हो रही है।’’ पियरे ने भारतीय स्पिनरों को विकेट लेने में हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अगर पिच ऐसे ही बनी रही, तो हमारे बल्लेबाजों को टिकने और रन बनाने का भरपूर मौका मिलेगा। हम पांचवें दिन तक मैच खींच सकते हैं।’’

ये भी पढ़ें:क्या फॉलोऑन के बाद किसी टीम ने जीता है टेस्ट? चौंका देगा 148 साल का इतिहास

उन्होंने कहा, ‘‘अभी यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है, लेकिन जैसे ही हम चौथे दिन के अंतिम सत्र या पांचवें दिन पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि पिच काफी टूटेगी, गेंद नीची रहेगी और थोड़ा ज्यादा स्पिन भी करेगी।” पियरे ने वेस्टइंडीज की वापसी की उम्मीद जताते हुए कहा, ‘‘मैं कहूंगा कि इस टेस्ट में अभी कुछ भी तय नहीं है। अगर हम कल (चौथे दिन) सही तरह से बल्लेबाजी करें तो मैच में बने रह सकते हैं। हम अगर बढ़त लेने में सफल रहे तो चौथे दिन के आखिरी सत्र और पांचवें दिन स्पिनरों को मदद मिलेगी। ऐसे में हम मैच को रोमांचक बना सकते हैं।’’

ये भी पढ़ें:शुभमन गिल ने तोड़ा डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड, देखें कप्तानों की धाकड़ लिस्ट

दिल्ली टेस्ट में भारत का पलड़ा अब भी काफी भारी है लेकिन कैंपबेल की आत्मविश्वास से भरी पारी से दिन का तीसरा सत्र वेस्टइंडीज के नाम रहा। यह पूरी सीरीज का पहला ऐसा सत्र है जो वेस्टइंडीज के नाम रहा। कैंपबेल ने 145 गेंद की पारी में नौ चौके और दो छक्के लगाये। खासकर कुलदीप यादव के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया। इससे पहले शुरुआती दो सत्र में कुलदीप ने अपनी कलात्मकता का नजारा पेश करते हुए पांच विकेट झटककर वेस्टइंडीज की पहली पारी को 248 पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की थी। पहली पारी में 270 रन की बढ़त होने के कारण भारत ने वेस्टइंडीज को फालोऑन करने को कहा।

India Vs West Indies West Indies Cricket Team Team India
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |