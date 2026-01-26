टी-20 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज ने घोषित की टीम, एक दो नहीं सारे के सारे धुरंधर

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़West Indies have announced their T20 World Cup squad Shai Hope will lead the side
क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने आगामी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए बोर्ड ने अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज शाई होप को टीम का कप्तान नियुक्त किया है।

Jan 26, 2026 Vimlesh Kumar Bhurtiya
क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने आगामी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए बोर्ड ने अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज शाई होप को टीम का कप्तान बनाया गया है। शाई होप के नेतृत्व में चुनी गई यह टीम अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का एक बेहतरीन मिश्रण नजर आती है, जिसका लक्ष्य कैरेबियाई टीम को एक बार फिर विश्व कप दिलाना होगा।

वेस्टइंडीज के इस स्क्वॉड में विस्फोटक बल्लेबाजों और मैच जिताऊ ऑलराउंडर्स की भरमार है। बल्लेबाजी क्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए टीम में शिमरोन हेटमायर, ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इसके साथ ही, टी-20 प्रारूप के माहिर खिलाड़ी रोवमैन पॉवेल और शरफेन रदरफोर्ड मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीम के पास जेसन होल्डर, रोस्टन चेज और रोमारियो शेफर्ड के रूप में ऐसे विश्वस्तरीय ऑलराउंडर मौजूद हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलटने में सक्षम हैं। मैथ्यू फोर्ड की मौजूदगी टीम की बल्लेबाजी की गहराई को और अधिक मजबूती प्रदान करती है।

गेंदबाजी विभाग में वेस्टइंडीज ने विविधता और गति पर विशेष ध्यान दिया है। तेज गेंदबाजी की कमान शमर जोसेफ और जेडन सील्स जैसे उभरते हुए सितारों के हाथों में होगी, जिन्हें अनुभवी जेसन होल्डर का मार्गदर्शन मिलेगा। स्पिन विभाग की बात करें तो अकील होसेन और गुडाकेश मोती की जोड़ी अपनी सटीक लाइन-लेंथ और फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगी। इसके अतिरिक्त क्वेंटिन सैम्पसन को भी 15 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है, जो टीम को गेंदबाजी में एक और विकल्प प्रदान करते हैं।

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज का पूरा स्क्वॉड:

शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड।

वेस्टइंडीज के टीम इस विश्व कप के लिए बेहद मजबूत लग रही है। टी-20 वर्ल्ड कप में दो बार की विश्व चैंपियन टीम को कागज पर देखकर दूसरी टीमों जरूर सचेत हो जाएंगी, क्योंकि यह टीम विस्फोटक बल्लेबाजों से भरी हुई है और कैरेबियाई टीम के क्रिकेट प्रशंसकर जरूर इस टीम से विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रखेंगे

