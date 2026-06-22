महिला टी-20 विश्व कप 2026 मे वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से बुरी तरह हराया
आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के ग्रुप दो में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल पर अपना दबदबा बना लिया है और सेमीफाइनल के रास्ते पर निकल चुकी है।
ब्रिस्टल (इंग्लैंड), 21 जून (एपी) वेस्टइंडीज ने रविवार को ब्रिस्टल में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के 17वें मैच में श्रीलंका को पांच विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड दोनों ने अपने तीनों मैच जीते हैं और बुधवार को लॉर्ड्स में आमने-सामने होंगे।
वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया
रविवार को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 98 रन पर ऑल आउट हो गई और वेस्टइंडीज को निर्धारित 20 ओवरों में 99 रनों का लक्ष्य रखा। इस आसान से दिख रहे लक्ष्य को वेस्टइंडीज की बेहतरीन टीम ने 17वें हासिल कर लिया। मिडविकेट पर छूटे कैच की मदद से वेस्टइंडीज ने इस लक्ष्य हासिल किया। वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने टॉस जीता और स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
कप्तान मैथ्यूज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर तीन बड़े विकेट लिए। उनकी टीम की ओर से 6 गेंदबाजों ने विकेट चटकाए और विपक्षी टीम को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। नीलाक्षिका सिल्वा ने श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 30 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम छह ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगा पाई। एक के बाद एक श्रीलंका के लगातार नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम 98 रन ही बना सकी और ऑलआउट हो गई।
99 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की भी शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। उसके सलामी बल्लेबाजी जल्दी पवेलियन लौट गए। यही कारण था कि पावरप्ले तक टीम का स्कोर 36 रन था लेकिन कैरेबियाई टीम अपने दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुकी थी। वेस्टं इंडीज के भी नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहे थे। पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत मुश्किल थी। कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। चाहे वह श्रीलंका का हो चाहे वेस्टइंडीज का। यही कारण है कि वेस्टइंडीज के लिए 99 रनों का लक्ष्य भी बहुत मुश्किल लग रहा था और 12 ओवर की समाप्ति पर उसकी टीम का स्कोर 7 रन हो तो चुका था लेकिन पांच बल्लेबाजों पवेलियन लौट चुके थे। यहां से जीत के लिए अब 29 रनों की जरूरत थी 48 गेंदें शेष थी। वेस्टइंडीज के पास पांच विकेट भी बचे थे। तभी स्टेफनी टेलर बल्लेबाजी के लिए आईं और श्रीलंका के हाथों से मैच को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने नाबाद 27 रनों की पारी खेली और अंतत: 16.1 ओवर में वेस्टइंडीज ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की इस टूर्नामेंट में यह तीसरी जीत है और वह सेमीफाइनल की रेस में पूरी मजबूती से इंग्लैंड के साथ बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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