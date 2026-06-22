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महिला टी-20 विश्व कप 2026 मे वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से बुरी तरह हराया

Vimlesh Kumar Bhurtiya ब्रिस्टल (इंग्लैंड)
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आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के ग्रुप दो में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल पर अपना दबदबा बना लिया है और सेमीफाइनल के रास्ते पर निकल चुकी है।

महिला टी-20 विश्व कप 2026 मे वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से बुरी तरह हराया

ब्रिस्टल (इंग्लैंड), 21 जून (एपी) वेस्टइंडीज ने रविवार को ब्रिस्टल में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के 17वें मैच में श्रीलंका को पांच विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड दोनों ने अपने तीनों मैच जीते हैं और बुधवार को लॉर्ड्स में आमने-सामने होंगे।

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया

रविवार को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 98 रन पर ऑल आउट हो गई और वेस्टइंडीज को निर्धारित 20 ओवरों में 99 रनों का लक्ष्य रखा। इस आसान से दिख रहे लक्ष्य को वेस्टइंडीज की बेहतरीन टीम ने 17वें हासिल कर लिया। मिडविकेट पर छूटे कैच की मदद से वेस्टइंडीज ने इस लक्ष्य हासिल किया। वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने टॉस जीता और स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

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कप्तान मैथ्यूज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर तीन बड़े विकेट लिए। उनकी टीम की ओर से 6 गेंदबाजों ने विकेट चटकाए और विपक्षी टीम को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। नीलाक्षिका सिल्वा ने श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 30 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम छह ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगा पाई। एक के बाद एक श्रीलंका के लगातार नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम 98 रन ही बना सकी और ऑलआउट हो गई।

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99 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की भी शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। उसके सलामी बल्लेबाजी जल्दी पवेलियन लौट गए। यही कारण था कि पावरप्ले तक टीम का स्कोर 36 रन था लेकिन कैरेबियाई टीम अपने दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुकी थी। वेस्टं इंडीज के भी नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहे थे। पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत मुश्किल थी। कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। चाहे वह श्रीलंका का हो चाहे वेस्टइंडीज का। यही कारण है कि वेस्टइंडीज के लिए 99 रनों का लक्ष्य भी बहुत मुश्किल लग रहा था और 12 ओवर की समाप्ति पर उसकी टीम का स्कोर 7 रन हो तो चुका था लेकिन पांच बल्लेबाजों पवेलियन लौट चुके थे। यहां से जीत के लिए अब 29 रनों की जरूरत थी 48 गेंदें शेष थी। वेस्टइंडीज के पास पांच विकेट भी बचे थे। तभी स्टेफनी टेलर बल्लेबाजी के लिए आईं और श्रीलंका के हाथों से मैच को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने नाबाद 27 रनों की पारी खेली और अंतत: 16.1 ओवर में वेस्टइंडीज ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की इस टूर्नामेंट में यह तीसरी जीत है और वह सेमीफाइनल की रेस में पूरी मजबूती से इंग्लैंड के साथ बनी हुई है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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