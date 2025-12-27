Cricket Logo
1 ODI पारी में 1 रन देकर झटके 5 विकेट, 55 के स्कोर पर टीम ढेर; इस गेंदबाज ने किया था क्रिकेट का सबसे बड़ा चमत्कार

संक्षेप:

क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा ही चमत्कार वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श ने किया था। उन्होंने 1 वनडे पारी में सिर्फ एक रन देकर विपक्षी टीम के पांच विकेट चटका दिए थे। यही नहीं, पूरी टीम को 55 के स्कोर पर ढेर करके वेस्टइंडीज को एक बड़ी जीत दिलाई थी।

Dec 27, 2025 06:28 pm IST
क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। जब तक मैच का परिणाम ना आ जाए तब तक हार जीत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। क्रिकेट के मैदान में कई खिलाड़ियों द्वारा अद्भुत चमत्कारिक प्रदर्शन देखने को मिलता है। क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा ही चमत्कार वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श ने किया था। उन्होंने 1 वनडे पारी में सिर्फ एक रन देकर विपक्षी टीम के पांच विकेट चटका दिए थे। यही नहीं, पूरी टीम को 55 के स्कोर पर ढेर करके वेस्टइंडीज को एक बड़ी जीत दिलाई थी।

बात 3 दिसंबर 1986 की है, जब शारजाह के मैदान पर वेस्टइंडीज का मुकाबला श्रीलंका के साथ खेला जा रहा था। इस मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 248 रन बनाए। श्रीलंका के पास 249 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम के सामने कर्टनी वॉल्श काल बनकर सामने आए गए। उन्होंने इस पूरे मैच में घातक गेंदबाजी की और मात्र एक रन देकर 5 विकेट हासिल किए। कर्टनी वॉल्श ने 4.3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 3 मेडन ओवर डाले और 1 रन देकर 5 विकेट झटके। कर्टनी वॉल्श की इस घातक गेंदबाजी के कारण श्रीलंकाई टीम 249 रनों के लक्ष्य के जवाब में 55 रनों पर ढेर हो गई। कर्टनी वॉल्श ने इस मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज कप्तान दिलीप मेंडिस (2), अशांत डी मेल (0), रवि रत्नायके (0), रुमेश रत्नायके (0) और ग्रीम लैब्रॉय (1) को पवेलियन भेजा था। कर्टनी वॉल्श का बॉलिंग फिगर 4.3-3-1-5 रहा। कर्टनी वॉल्श का यह गेंदबाजी रिकॉर्ड विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर में से गिना जाता है। कर्टनी वॉल्श तात्कालीन समय के बहुत ही घातक गेंदबाज थे। उनकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों में दहशत का मौहाल होता था।

बता दें कि कर्टनी वॉल्श वेस्टइंडीज के महान गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 746 विकेट झटके हैं। कर्टनी वॉल्श ने 132 टेस्ट मैचों में 519 विकेट लेने के अलावा 936 रन भी बनाए हैं। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 205 मैच खेलते हुए 227 विकेट चटकाए हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कर्टनी वॉल्श के बल्ले से 321 रन भी निकले हैं।

