वेस्टइंडीज ने टी20 सीरीज में मचाया धमाल, मगर ये कसक फिर रह गई अधूरी; कप्तान बोले- 'हम बहुत करीब हैं'

IND vs WI टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। वेस्टइंडीज के पास भारत में 24 साल बाद कोई सीरीज जीतने के सुनहरा मौका था, मगर बेंगलुरु टी20 बारिश की भेंट चढ़ने से उनका यह सपना फिर अधूरा रह गया।

भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी20 बारिश की भेंट चढ़ा, जिस वजह से 5 मैच की यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ हुई। सीरीज ड्रॉ होने का दुख सबसे ज्यादा वेस्टइंडीज को हुआ क्योंकि वह 24 साल बाद भारत में कोई सीरीज जीतने के इतने करीब पहुंची थी। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ इस टी20 सीरीज में खूब धमाल मचाया। उन्होंने टीम इंडिया के हर सवाल के जवाब दिए। दूसरे टी20 में तो उन्होंने 250 रनों का हैरतअंगेज टारगेट भी चेज कर डाला। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने इस सीरीज में अपना सब कुछ दिया, मगर वह सीरीज को अपने नाम नहीं कर पाए। वेस्टइंडीज ने भारत में आखिरी सीरीज 2002 में जीती थी। ऐसे में उन्हें यह कसक लेकर वापस लौटना होगा। वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने हालांकि टीम के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि वह भारत में सीरीज जीतने के करीब हैं। बता दें, टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं शे होप ने मैच के बाद क्या-क्या कहा-

वेस्टइंडीज सीरीज जीतने के कितने करीब पहुंच गई और उनकी प्रोग्रेस की अहमियत पर हम बहुत करीब हैं। कुछ ऐसा जो हमने इतने सालों में नहीं किया है। मुझे लगता है कि यह लगभग 20 साल से ज्यादा का समय है। सही नंबर तो नहीं पता। लेकिन सीरीज में इतनी दूर तक पहुंचने के लिए, हमें खुद को जीतने का अच्छा मौका देना होगा। यह साफ तौर पर दिखाता है कि हम एक यूनिट के तौर पर क्या कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से प्रोग्रेस कर रहा है। सफलता का मतलब जरूरी नहीं कि सीरीज जीतना हो, लेकिन यह देखना कि खिलाड़ी एक टीम के तौर पर कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत तारीफ के काबिल है।

T20I सीरीज से मिली पॉजिटिव बातों पर, खासकर बॉलिंग के मामले में जैसा कि मैंने कहा, काफी कुछ, खासकर बॉलिंग के मामले में। हम प्रेशर सिचुएशन में खिलाड़ियों के अपनी स्किल्स दिखाने के बारे में बात करते हैं। शमर को आते देखा और शमर स्प्रिंगर, वह आकर हमारे लिए बैक एंड में जरूरी रोल निभा रहे हैं, कुछ अच्छे विकेट ले रहे हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं। इसी तरह कीमो पॉल भी थे, और फिर रोस्टन जैसे खिलाड़ी भी थे, जो इतने सालों से बॉल के साथ हमारे लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं।

फाइनल मैच में रोस्टन चेज को बॉलिंग न करने पर हां, बस वही बातें फिर से। अगर तिलक उस ओवर में स्ट्राइक पर होते, मोती दूसरा ओवर फेंकता, तो मैं शायद रोस्टन को दे देता। लेकिन हां, कभी-कभी ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम आम तौर पर क्रिकेट खेलते थे, हर कोई कुछ स्टेज पर अपना योगदान दे रहा था। शेरफेन वही कर रहा है जो वह T20 फॉर्मेट में करता है। जैसा कि मैंने कहा, बॉलिंग साइड से खिलाड़ियों को अच्छा करते देखना बहुत अच्छा लगा।