वेस्टइंडीज को ऐतिहासिक जीत के बावजूद हो गया नुकसान, ICC ने सुनाई सजा

वेस्टइंडीज ने 23 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज जीती। इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद आईसीसी ने उन्हें सजा सुना दी। आईसीसी की सजा का असर वेस्टइंडीज के WTC पॉइंट्स पर पड़ा।

रोस्टन चेज की अगुवाई में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 1-0 से मात दी। यह जीत मेजबानों के लिए काफी खास थी। 23 साल बाद वेस्टइंडीज की टीम श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में मात देने में कामयाब रही। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद आईसीसी ने उनके खिलाफ सजा सुना दी। आईसीसी की इस सजा का असर उनके WTC पॉइंट्स पर पड़ा। वेस्टइंडीज हालांकि 8वें पायदान पर बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान सबसे नीचे 9वें नंबर पर है। वेस्टइंडीज इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक एक ही मैच जीता है, और वह जीत भी उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में नसीब हुई।

आईसीसी की रिलीज के अनुसार, वेस्टइंडीज पर हाल ही में नॉर्थ साउंड, सेंट जॉर्ज, एंटीगुआ और बारबुडा में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद मैच फीस का 10 परसेंट जुर्माना लगाया गया है। टीम के दो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट भी इसी वजह से काटे गए हैं, क्योंकि दो मैचों की यह सीरीज मौजूदा WTC साइकिल का हिस्सा थी।

यह जुर्माना एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जवागल श्रीनाथ ने लगाया, जब वेस्टइंडीज को समय की छूट को ध्यान में रखते हुए टारगेट से दो ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया।

ICC के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के अनुसार, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से जुड़ा है, प्लेयर्स पर उनकी टीम द्वारा तय समय में हर ओवर पूरा न करने पर मैच फीस का पांच परसेंट जुर्माना लगाया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना मैच फीस का 50 परसेंट तक सीमित है।

वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन रोस्टन चेज ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा स्वीकार कर ली, जिससे फॉर्मल सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। ऑन-फील्ड अंपायर पॉल रीफेल और अहसान रजा, थर्ड अंपायर शरफ़ुद्दौला इब्ने शाहिद और फोर्थ अंपायर डेइटन बटलर ने आरोप लगाए।

इसके अलावा, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की शर्तों के आर्टिकल 16.11.2 के अनुसार, एक टीम पर हर ओवर कम होने पर एक पॉइंट का जुर्माना लगाया जाता है।

इस वजह से, वेस्ट इंडीज के कुल पॉइंट्स में से दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स काट लिए गए हैं।

वेस्टइंडीज अभी भी WTC स्टैंडिंग में आठवें स्थान पर है, लेकिन दो पॉइंट्स कम होने के बाद, उनका PCT घटकर 15 हो गया है।

पोजिशन टीम मैच जीत हार ड्रॉ काटे गए अंक अंक प्रतिशत अंक 1 ऑस्ट्रेलिया 8 7 1 0 0 84 87.5 2 साउथ अफ्रीका 4 3 1 0 0 36 75 3 न्यूजीलैंड 6 4 1 1 0 52 72.22 4 बांग्लादेश 4 2 1 1 0 28 58.33 5 इंडिया 9 4 4 1 0 52 48.15 6 श्रीलंका 4 1 1 2 0 20 41.67 7 इंग्लैंड 13 4 8 1 14 38 24.36 8 वेस्टइंडीज 10 1 7 3 2 18 15 9 पाकिस्तान 4 1 3 0 8 4 8.33