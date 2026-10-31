वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को उसके घर पर बुरी तरह रौंदा, पहले टेस्ट मैच में थमाई 8 विकेट की करारी हार
मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश में है। पहला टेस्ट मैच मीरपुर में खेला गया, जिसका आज शनिवार को नतीजा सामने आ गया है। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को खेल के चौथे दिन 8 विकेट से हरा दिया है। विस्तार से पूरी मैच रिपोर्ट पढ़िए।
कप्तान रोस्टन चेस (पांच विकेट), जोमेल वारिकन (चार विकेट) के बाद ब्रैंडन किंग (नाबाद 81) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज ने शनिवार को पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश पर आठ विकेट से जीत दर्ज की। इस के साथ वेस्टइंडीज ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। कप्तान रोस्टन चेस ने दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई, जिससे बांग्लादेश की बढ़त 169 रनों तक ही सीमित रह गई। इसके बाद, गेंद को ग्रिप और टर्न देने वाली पिच पर ब्रैंडन किंग और जॉन कैंपबेल ने 112 रनों की ओपनिंग साझेदारी करके जीत की नींव रखी, जिससे बांग्लादेश को वापसी करने का कोई मौका नहीं मिला। कैंपबेल अपने अर्धशतक से एक रन दूर आउट हो गए, लेकिन किंग ने कावेम होज के साथ मिलकर लंच के बाद के विस्तारित सत्र में बाकी बचे रन पूरे कर लिए। वेस्टइंडीज ने एक दिन शेष रहते ही मैच जीत लिया।
तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश का स्कोर छह विकेट पर 79 रन था और उनकी बढ़त 100 रनों से कुछ ही अधिक थी। मोमिनुल हक की जगह 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' के तौर पर आए जाकेर अली और नईम हसन ने पिछली शाम को मुश्किल समय निकाल लिया था, इसलिए उनसे ही बढ़त को और आगे बढ़ाने की उम्मीद थी। लेकिन वारिकन ने केवल 5 गेंदें फेंकीं और जाकेर के बल्ले का किनारा (एज) लेकर गेंद स्लिप में खड़े चेस के हाथों में चली गई। एक ओवर बाद, वारिकन की ही गेंद पर हसन महमूद का कैच छूट गया। इसके कुछ देर बाद, वारिकन की गेंद पर चेस ने एक और कैच छोड़ दिया, जिससे 29 रन पर खेल रहे नईम को जीवनदान मिल गया।
वेस्टइंडीज को मिला 170 रनों का लक्ष्य
नईम ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और 49 रन पर नाबाद रहे, तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। तब तक वारिकन ने महमूद को आउट कर दिया था, और चेस ने तैजुल इस्लाम के बल्ले से किनारा निकलवाकर अपना 100वां टेस्ट विकेट हासिल कर लिया था। बारिश रुकने के बाद, नईम ने अपने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगले ही ओवर में चेस के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इस तरह कप्तान चेस को अपना 5वां विकेट मिला और वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य रह गया।
2 विकेट खोकर वेस्टइंडीज ने कर लिया हासिल
मेजबान टीम ने लंच से पहले एक विकेट लेकर शुरुआती झटका दिया, और 'लेग-बिफोर' (पगबाधा) की दो अपीलों पर रिव्यू भी लिए, लेकिन कैंपबेल और किंग बिना किसी नुकसान के इस दौर से निकल गए। इसके बाद बांग्लादेश को कोई और बड़ा मौका नहीं मिला। कैंपबेल ने मिराज की लगातार तीन गेंदों पर एक चौका और एक छक्का जड़ा, जिससे वेस्टइंडीज की स्थिति मजबूत बनी रही। जब बारिश के कारण खेल फिर से रुका, तब तक वेस्टइंडीज 14 ओवर में 63/0 के स्कोर तक पहुंच चुका था। कैंपबेल और किंग लगातार बाउंड्री लगाते रहे, लेकिन दूर चमकती बिजली के कारण अंपायरों को खिलाड़ियों को कुछ देर के लिए मैदान से बाहर बुलाना पड़ा। किंग ने लगातार तीन चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इनमें से दूसरा शॉट ऐसा था जिसे सेकंड स्लिप पर फील्डर ने छोड़ दिया, और इस दौरान नजमुल हुसैन शांतो चोटिल हो गए। उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।
आखिरकार कैंपबेल 49 रन पर आउट हो गए। शरीफुल की एक गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर अंदर की ओर आई और विकेट ले गई। उनके साथ क्रीज़ पर टैगनारिन चंद्रपॉल थे, जो आमतौर पर काफी संभलकर खेलते हैं। किंग ने वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाया, जबकि धूप खिली होने के बावजूद फ्लडलाइट्स जला दी गई थीं।
चंद्रपॉल का विकेट गिरने से मेजबान टीम को कुछ पल के लिए खुशी मनाने का मौका मिला, लेकिन किंग ने सुनिश्चित किया कि आगे कोई और उलटफेर न हो। 70 रन के निजी स्कोर पर उन्हें एक जीवनदान (कैच छूटना) मिला, और दूसरे छोर से कावेम हॉज ने भी तेज शुरुआत की। इस तरह वेस्टइंडीज ने लगभग 5 के रन-रेट से 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल कर ली। मैच में कुल नौ विकेट लेने वाले वारिकन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच का संक्षिप्त स्कोर:
बांग्लादेश 272 और 142
वेस्टइंडीज 245 और 170/2
वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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