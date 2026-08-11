World Cup 2027 के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर पाई वेस्टइंडीज की टीम, अब आगे क्या है रास्ता? जानिए
वनडे वर्ल्ड कप के पहले दो एडिशन की विजेता टीम पिछले तीन बार से क्रिकेट विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर पा रही है। 2019, 2023 और अब 2027 के लिए भी वेस्टइंडीज की टीम सीधे एंट्री नहीं पा सकी।
ICC Mens Cricket World Cup 2027 के लिए वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाई है। लगातार तीसरी बार टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर सकी है। हैरानी की बात यह है कि कैरेबियाई टीम दो बार की विश्व चैंपियन है, लेकिन पिछले करीब एक दशक से टीम की हालत बहुत ज्यादा खराब रही है। 2023 के विश्व कप में तो टीम खेल भी नहीं पाई थी, जबकि 2019 में टीम क्वालीफायर्स के जरिए एंट्री पा सकी थी। अब सवाल ये है कि सीधे टीम को विश्व कप 2027 के लिए जगह नहीं मिली तो आगे का रास्ता क्या होगा? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा।
1975 और 1979 में ODI वर्ल्ड कप की चैंपियन रही वेस्टइंडीज की टीम को अगर 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना है तो इसके लिए अब उन्हें क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलना होगा। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2027 के लिए उन्हीं 8 टीमों को सीधे एंट्री मिलने वाली थी, जो इस साल 30 सितंबर तक ICC ODI रैंकिंग में टॉप 8 में रहतीं। दो मेजबान यानी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर, बाकी टीमों को इस मेगा इवेंट के लिए ऑटोमैटिक क्वालीफाई करना था। मौजूदा रैंकिंग पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि वेस्टइंडीज के टॉप 8 के चांस खत्म हो गए हैं।
इन टीमों ने किया है विश्व कप के लिए क्वालीफाई
दरअसल, अफगानिस्तान ने बेलफास्ट में आयरलैंड पर अपनी रोमांचक जीत के बाद खुद को सीधे एंट्री विश्व कप के लिए दिला दी। वे डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ शामिल हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की टीम नौवें स्थान पर है तो उसे कैसे एंट्री मिल गई? इसका जवाब यह है कि साउथ अफ्रीका टॉप 8 में है। ऐसे में 8 के बाद की टॉप रैंक टीम यानी 9वें नंबर की टीम को सीधे क्वालीफाई करने का मौका मिलना था। इस पर बांग्लादेश ने कब्जा कर लिया।
अगर 30 सितंबर तक जिम्बाब्वे की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम दोनों टॉप 8 में होतीं तो फिर टॉप 10 रैंक वाली टीमें सीधे क्वालीफाई करतीं। यही कारण है कि अब चार पायदानों के लिए क्वालीफायर्स खेले जाएंगे, क्योंकि 14 टीमों के साथ यह टूर्नामेंट आयोजित होगा, जिसके लिए 10 टीमों का ऐलान हो गया है। वेस्टइंडीज इस वक्त 10वें स्थान पर है। दो मुकाबले कट ऑफ डेट से पहले बाकी हैं, जो भारत के खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें जीतकर भी टीम टॉप 9 में एंट्री नहीं पा सकेगी, क्योंकि बांग्लादेश के खाते में 83 पॉइंट हैं और कैरेबियाई टीम के खाते में 77 पॉइंट हैं।
वर्ल्ड कप 2023 भी नहीं खेल पाई थी वेस्टइंडीज की टीम
वेस्टइंडीज की टीम 2023 ODI वर्ल्ड कप के लिए भी डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाई थी। यहां तक कि क्वालीफायर्स में भी टीम ज्यादा मैच नहीं जीत पाई थी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। ऐसे में उन्होंने पहली बार मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप मिस किया था, जबकि उन्हें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से भी हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड कप ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट था। एक एक ऐसा कॉम्पिटिशन वेस्टइंडीज के लिए है, जिसमें उन्होंने 2013 के बाद से हिस्सा नहीं लिया है।
वर्ल्ड कप 2027 के क्वालीफायर्स मैचों की बात करें तो यह फरवरी-मार्च में अगले साल होंगे, लेकिन इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। 2027 वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड में क्वालीफायर्स की विनर टीम को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें सुपर सीरीज के नाम से पहले राउंड के मैचों में खेलेंगी, जिनमें से एक ही टीम आगे जाएगी। वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट का ऐलान आईसीसी ने पहले ही कर दिया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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