न बाबर आजम चले, न मोहम्मद रिजवान…पाकिस्तान को 34 साल बाद वेस्टइंडीज से मिली वनडे सीरीज में हार

न बाबर आजम चले और न ही कप्तान मोहम्मद रिजवान...तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली और इस तरह वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान की टीम के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है।

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला मंगलवार 12 अगस्त को त्रिनिदाद में खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान की टीम को 202 रनों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में न बाबर आजम चले, न कप्तान मोहम्मद रिजवान और न ही अब्दुल्लाह शफीक और सैम अयूब...पाकिस्तान की टीम महज 92 रनों के कुल स्कोर पर ऑलआउट हो गई और मुकाबला बड़े अंतर से हराकर 2-1 के अंतर से सीरीज भी हार गई।

पाकिस्तान की टीम को आखिरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में 1991 में हार मिली थी। इसके बाद अब 2025 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में हराया है। वेस्टइंडीज की टीम ने इस मैच में निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 294 रन बनाए। कैरेबियाई टीम के लिए कप्तान शाई होप ने 94 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 127.66 का था। 24 गेंदों में 43 रन जस्टिन ग्रीव्स ने बनाए और 37 रन एविन लुईस और रोस्टन चेज ने बनाए।