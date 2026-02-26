होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
इंडिया मैच को लेकर वेस्टइंडीज के कान खड़े, कप्तान शाई होप ने कहा- हमें ऐसा करना ही होगा

Feb 26, 2026 09:05 pm IST
दक्षिण अफ्रीका के हाथों करारी हार के बाद वेस्टइंडीज के इंडिया मैच को लेकर कान खड़े हो गए हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा कि मुश्किल समय है। दोनों टीमों की एक मार्च को कोलकाता में टक्कर होगी।

इंडिया मैच को लेकर वेस्टइंडीज के कान खड़े, कप्तान शाई होप ने कहा- हमें ऐसा करना ही होगा

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने दक्षिण अफ्रीका से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर आठ मैच में गुरुवार को मिली नौ विकेट की हार के बाद स्वीकार किया कि हालात का जल्दी अंदाजा नहीं लगा पाने और रणनीति पर अमल नहीं कर पाने की वजह से उनकी टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ी। होप ने कहा कि नतीजा वैसा नहीं था जैसा टीम चाहती थी लेकिन उन्होंने कहा कि यह हालात में किसी बड़े बदलाव से बजाय रणनीति पर अमल करने पर ही निर्भर करता है क्योंकि यह अहमदाबाद में उनका पहला मैच था। वेस्टइंडीज को आखिरी सुपर-8 मैच में भारत से भिड़ना है, जो एक मार्च को कोलकाता में होगा।

भारत के खिलाफ अहम मुकाबले को देखते हुए होप ने इस बात को खारिज कर दिया कि रास्ता अचानक मुश्किल हो गया है। वेस्टइंडीज और भारत में से जो भी जीतेगा, उसकी सेमीफाइनल में एंट्री होगी। होप ने अहमदाबाद में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''यह मुश्किल समय है। हर मैच एक चुनौती होना चाहिए। हमें चीजों को जल्दी बदलना होगा और अगले मैच में बेहतर क्रिकेट खेलना होगा।'' वहीं, होप ने दक्षिण अफ्रीका ने मैच को लेकर कहा, ''आप कई बातों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह हमेशा रणनीति पर अमल करने पर निर्भर करता है। कभी-कभी जब आप उतनी जल्दी ढल नहीं पाते और अंदाजा नहीं लगा पाते जितनी जल्दी आप चाहते हैं तो आप खुद को मुश्किल में पाते हैं।''

ये भी पढ़ें:दक्षिण अफ्रीका ने लौटाई भारत की सांसें, वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया

होप ने पिच को अच्छा करार देते हुए कहा कि इसने उन्हें दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उनके बल्लेबाजों ने शायद उछाल और मूवमेंट का जल्दी अंदाजा नहीं लगा सके। उन्होंने कहा, ''यह अच्छी पिच थी। शायद हमने उतना अच्छा अंदाजा नहीं लगाया जितना हम लगा सकते थे। एक बार जब आप एक साथ विकेट गंवा देते हैं तो यह हमेशा आपको पीछे धकेलते हैं।'' उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का हालात का पूरा फायदा उठाने का श्रेय दिया और कहा, ''उनकी टीम बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि वे कई साल से ऐसा कर रहे हैं। उनके पास कई तरह के कौशल हैं। जब आपके पास इतने सारे विकल्प होते हैं तो कप्तान के तौर पर चीजें आसान हो जाती हैं। ‘’

ये भी पढ़ें:शिमरोन हेटमायर का टैलेंट हो रहा था वेस्ट…कप्तान शाई होप ने क्यों दिया ये बयान?

दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान एडेन मारक्रम (नाबाद 82 रन) की बेहतरीन पारी के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 177 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी में भी कमाल किया। टीम ने अपनी बेहतरीन रणनीति की बदौलत जीत की लय जारी रखी। यह उनकी लगातार छठी जीत थी जिससे उन्होंने टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज के अजेय क्रम पर लगाम लगाई। इस हार से कैरेबियाई टीम के नेट रन रेट पर असर पड़ा जो 5.350 से घटकर 1.791 हो गया।

