वेस्टइंडीज कप्तान ने कुरेदा टीम इंडिया का 'घरेलू जख्म', कहा- उस सीरीज की फुटेज है और हमने...

भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार से दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने सीरीज से पहले टीम इंडिया का 'घरेलू जख्म' कुरेदा है। उन्होंने बुधवार को न्यूजीलैंड की जीत का जिक्र किया।

वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट प्रारूप में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रही है लेकिन उसके कप्तान रोस्टन चेस ने बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पूर्व कहा कि उनकी टीम वह दोहराने की कोशिश करेगी जो न्यूजीलैंड ने पिछले सत्र में भारत पर दबदबा बनाने के लिए किया था। न्यूजीलैंड पिछले साल भारत को 3-0 से हराकर मेजबान टीम को उसकी सरजमीं पर 12 साल में हराने वाली पहली टीम बनी थी। इसके साथ ही भारत का घरेलू सरजमीं पर लगातार 18 सीरीज में अजेय रहने का क्रम भी टूट गया।

'न्यूजीलैंड सीरीज की फुटेज है और हमने…' अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के ट्रेनिंग सत्र से पूर्व चेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘बेशक हम अपने टेस्ट दर्जे को लेकर अभी काफी अच्छी स्थिति में नहीं हैं और (विश्व टेस्ट चैंपियनशिप) तालिका में हम नीचे हैं लेकिन हमें उसे पीछे छोड़ना होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘न्यूजीलैंड टीम पिछले साल आई और भारत पर दबदबा बनाया इसलिए उन्होंने जो किया हम उससे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और उन चीजों को दोहराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम कुछ अच्छा क्रिकेट खेल सकें और प्रतिस्पर्धा करते हुए सीरीज जीतने का प्रयास कर सकें।’’ चेस ने कहा, ‘‘विश्लेषक ने न्यूजीलैंड सीरीज की फुटेज भेजी है और हमने अहम बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। मैं पहले भी भारत में खेल चुका हूं और मुझे पता है कि स्पिन के अनुकूल हालात होंगे। पूरी संभावना है कि स्पिनरों को अधिक ओवर गेंदबाजी करनी पड़े और हम इस पर काम कर रहे हैं।’’

'जो हो चुका है उसे हमें पीछे छोड़ना होगा' हाल में वेस्टइंडीज के कप्तान बने 33 साल के चेस ने कहा कि उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-3 की हार को पीछे छोड़ना होगा। इस सीरीज के दौरान वेस्टइंडीज की टीम अपने न्यूनतम स्कोर 27 रन पर सिमट गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘यह नई सीरीज है, यह नया दिन है। जो हो चुका है उसे हमें पीछे छोड़ना होगा और इस मानसिकता के साथ जाना होगा कि हम दबदबा बनाना चाहते हैं, हम जीत दर्ज करना चाहते हैं और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। भगवान से मार्गदर्शन लें और टीम के रूप में एकजुट होकर खेलें।’’ चेस ने कहा, ‘‘हम भारत की सरजमीं पर हैं। हमें काफी समर्थन नहीं मिलेगा इसलिए हमें एक इकाई के रूप में एकजुट होना होगा। कोचिंग स्टाफ, खिलाड़ियों, प्रबंधन, हम सभी को मुश्किल समय में एक-दूसरे का समर्थन करना होगा और अच्छे समय में भी।’’

'हम कमजोर टीम के रूप में आए हैं और…' चेस ने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम दो मैच की सीरीज में कमजोर टीम के रूप में उतरेगी और उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। वेस्टइंडीज के कप्तान ने कहा, ‘‘हम कमजोर टीम के रूप में आए हैं। हमारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि यह हमें काफी खतरनाक टीम बनाता है, जब आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैदान पर उतरो और स्वतंत्र होकर खेलो क्योंकि सभी को हमारे हारने की उम्मीद है इसलिए हम मैदान पर उतरकर अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं।’’ चेस ने कहा कि वेस्टइंडीज ने दौरे के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की है लेकिन उन्हें अपने खिलाड़ियों पर भरोसा है।