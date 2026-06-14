Women's T20 World Cup: आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया
Women's T20 World Cup 2026 के ग्रुप बी के मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को धो डाला, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। वेस्टइंडीज ने आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की और टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया।
ICC Women's T20 World Cup 2026 का चौथा मुकाबला शनिवार को वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। ये मुकाबला आखिरी ओवर तक चला, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी का यह मैच काफी शानदार रहा। शेमैनी कैम्पबेल ने दमदार पारी कैरेबियाई टीम के लिए खेली और अपनी टीम का टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज कराया। शेमैनी 90 रनों की नाबाद पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं।
वैसे तो आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए सिर्फ 4 ही रन चाहिए थे, क्योंकि 19वें ओवर में 10 रन बनाकर वेस्टइंडीज ने मैच को अपनी ओर मोड़ लिया था, लेकिन फिर भी नतीजा आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर जाकर निकला। पहली गेंद पर दो रन जरूर शेमैनी कैम्पबेल ने बना दिए, लेकिन अगली गेंद खाली रही और तीसरी गेंद पर लेग बाई का एक रन ले लिया। इस तरह स्कोर लेवल हो गया। चौथी गेंद जाहजरा क्लैक्सटन से खाली गई, जबकि पांचवीं गेंद पर फिर से क्लैक्सटन और कैम्पबेल ने एक रन लेग बाई का दौड़ लिया और मैच को जीत लिया।
इस मैच में वेस्टइंडीज टीम की कप्तान हीली मैथ्यूज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। न्यूजीलैंड की टीम साउथैम्पटन में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाने में सफल हुई। न्यूजीलैंड के लिए 32 गेंदों में 40 रनों की पारी ब्रूक हैलीडे ने खेली, जबकि 39 रन ओपॉनर ईशाबेला गैज ने बनाए। 35 रन मैडी ग्रीन के बल्ले से निकले और सोफी डिवाइन 22 रन बनाकर आउट हुईं। वेस्टइंडीज की ओर से 4 विकेट आलिया एलेनी ने चटकाए। एक-एक विकेट हीली मैथ्यूज और डीनड्रा डॉटिन को भी मिला।
कैम्पबेल ने किया कमाल
वहीं, जब वेस्टइंडीज की टीम 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी नहीं मिली। 12 रन पर ही पहला विकेट वेस्टइंडीज ने खो दिया था, लेकिन इसके बाद एक साझेदारी कप्तान हीली मैथ्यूज और शेमैनी कैम्पबेल के बीच हुई। इस दौरान 48 रन हीली मैथ्यूज बनाकर आउट हो गईं, लेकिन एक छोर पर कैम्पेबेल खड़ी रहीं। उन्होंने 62 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 90 रनों की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेली और टीम को जिताकर ही लौटीं। डीनड्रा डॉटिन 6 रन बना सकीं, जबकि क्लैक्टन ने 5 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए जेस कर ने 2 विकेट निकाले। अन्य किसी गेंदबाज को कोई सफलता नहीं मिली। एक विकेट रन आउट के तौर पर गिरा था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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