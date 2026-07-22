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शिमरोन हेटमायर ने वेस्टइंडीज को जिताया आखिरी वनडे मैच, मगर न्यूजीलैंड ने किया सीरीज पर कब्जा

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शिमरोन हेटमायर ने वेस्टइंडीज को 5 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला जिताया। हालांकि, सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद कीवी टीम ने लगातार 3 मैच जीतकर सीरीज कब्जाई थी।

शिमरोन हेटमायर ने वेस्टइंडीज को जिताया आखिरी वनडे मैच, मगर न्यूजीलैंड ने किया सीरीज पर कब्जा

वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का समापन हो गया है। मेजबान वेस्टइंडीज ने इस सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की थी और आखिरी मैच में भी जीत हासिल की, लेकिन फिर भी सीरीज को मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने जीता। इसके पीछे का कारण यह है कि भले ही कैरेबियाई टीम पहले और आखिरी मैच को जीती, लेकिन बीच के तीनों मैच कीवी टीम ने जीते और सीरीज पर चौथे मैच के बाद ही कब्जा कर लिया था। इस तरह आखिरी मैच की जीत वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ सांत्वना के रूप में आई, जिसमें शिमरोन हेटमायर ने कमाल की पारी खेली।

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 268 रन बनाने में सफल रही। 71 गेंदों में 69 रनों की पारी टॉम लैथम ने खेली, जबकि 80 गेंदों में 64 रन निक केली ने बनाए। इसके अलावा 56 रन सलामी बल्लेबाज विल यंग के बल्ले से आए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। वेस्टइंडीज की ओर से 2-2 विकेट अल्जारी जोसेफ और विटेल लॉज को मिले, जबकि एक-एक सफलता मैथ्यू फोर्ड, जेडन सील्स और गुडाकेश मोती को मिली।

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वेस्टइंडीज की टीम के सामने 269 रनों का टारगेट था। शुरुआत टीम को अच्छी मिली। हालांकि, 57 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद दूसरा विकेट 2 रनों के बाद गिरा, लेकिन इसके बाद फिर से एक साझेदारी हुई। इस तरह छोटी-छोटी साझेदारियों के दम पर वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर 47.3 ओवर में हासिल कर लिया। 2 विकेट से वेस्टइंडीज की टीम इस मैच को जीतने में सफल रही, लेकिन सीरीज कीवी टीम ने 3-2 से अपने नाम की।

हेटमायर ने वेस्टइंडीज को दिलाई जीत

वेस्टइंडीज की ओर से 64 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के जड़े। शेरफन रदरफोर्ड ने भी 58 गेंदों में 61 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के जड़े। 39 रन कप्तान शाई होप ने बनाए, जबकि 34 रन की पारी अकीम अगस्ते ने खेली। 22 रन जस्टिन ग्रीव्स और 20 रन कीसी कार्टी के बल्ले से आए। कीवी टीम के लिए 3-3 विकेट जैकब डफी और जेडन लेनोक्स ने निकाले, जबकि एक-एक सफलता नैथन स्मिथ और माइकल ब्रैसवेल को मिली। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच शिमरोन हेटमायर रहे, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जेडन लेनोक्स ने अपने नाम किया, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी इस सीरीज में की।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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