रॉवमैन पॉवेल ने अपने 100वें T20I मैच में दिखाए तूफानी तेवर, वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को धोया

संक्षेप: वेस्टइंडीज की टीम ने टी20 सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। पहला मैच 16 रन से जीतकर कैरेबियाई टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 1-0 की बढ़त हासिल की है। अपने 100वें टी20आई मैच में रॉवमैन पॉवेल ने तूफानी बल्लेबाजी की।

Tue, 28 Oct 2025 05:38 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। इतन ही मैचों की वनडे सीरीज को मेजबान बांग्लादेश ने 2-1 से जीता था, लेकिन टी20आई सीरीज का पहला मुकाबला बांग्लादेश की टीम अपनी सरजमीं पर हार गई। 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे रॉवमैन पॉवेल ने वेस्टइंडीज के लिए मैच को पलटा, जिन्होंने आखिरी ओवर में तीन छक्के लगाए और टीम को मैच विनिंग स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान शाई होप ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। गेंदबाजी जयडेन सील्स और जेसन होल्डर ने योगदान दिया।

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला सही साबित होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम 6-7 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करती नजर आ रही थी। आखिर में कप्तान शाई होप और रॉवमैन पॉवेल बांग्लादेश के गेंदबाजों पर बरस पड़े। होप ने 28 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 46 रन बनाए और 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे पॉवेल ने 28 गेंदों में एक चौके और 4 छक्कों की मदद से 44 रनों की पारी खेली।

34 रन एलिक एथनेज ने और 33 रन ब्रैंडन किंग के बल्ले से निकले। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 165 रन बनाए। 2 विकेट बांग्लादेश के लिए तस्किन अहमद ने चटकाए। वहीं, जब बांग्लादेश की टीम 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत से ही विकेट गिरते चले गए। लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई, लेकिन टीम 20वें ओवर में 149 रन पर ढेर हो गई। सबसे ज्यादा रन तंजीम हसन साकिब ने बनाए। वे 33 रन बनाकर आउट हुए। तौहिद ह्रदॉय ने 28 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए 3-3 विकेट जेसन होल्डर और जयडेन सील्स ने निकाले।

