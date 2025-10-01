वेस्टइंडीज ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का किया ऐलान, पूर्व कप्तान क्रेग ब्रैथवेट लिस्ट से हुए बाहर

वेस्टइंडीज ने 2025-26 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है, जिसमें 13 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज के पूर्व टेस्ट कप्तान क्रेग ब्रैथवेट को इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने 2025-26 के लिए पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों की अपनी सूची में तीन बदलाव किए हैं, जिसमें पूर्व टेस्ट कप्तान क्रेग ब्रैथवेट, जोशुआ दा सिल्वा और कावेम हॉज शामिल नहीं हैं। उनकी जगह जस्टिन ग्रीव्स, शेरफेन रदरफोर्ड और जोमेल वारिकन को 15 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय रिटेनर्स की सूची में, तेज गेंदबाज जैनिलिया ग्लासगो और शॉनिशा हेक्टर को 13 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि शमिलिया कॉनेल, चेरी एन फ्रेजर, चेडियन नेशन और रशदा विलियम्स इस सूची का हिस्सा नहीं हैं।

कोर ग्रुप यथावत रहेगा। पुरुषों में, शाई होप, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती और जेडन सील्स को बरकरार रखा गया है, जबकि महिलाओं की सूची में हेले मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर, डिएंड्रा डॉटिन और शमीन कैंपबेल शामिल हैं। ये अनुबंध 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होंगे।

सीडब्ल्यूआई के क्रिकेट निदेशक, माइल्स बास्कोम्बे ने कहा कि रिटेनर्स "वर्तमान प्रदर्शन और दीर्घकालिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही प्रमुख वैश्विक टूर्नामेंटों के लिए हमारी व्यापक रणनीति पर कड़ी नजर रखते हुए" दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसले वेस्टइंडीज क्रिकेट की दीर्घकालिक सफलता के लिए बनाए गए रास्तों के अनुरूप हैं।

ज्वेल एंड्रयू, जेडिया ब्लेड्स, जोहान लेने, जहजारा क्लैक्सटन और रीलियाना ग्रिमंड को शुरुआती (विकासात्मक) अनुबंध भी दिए गए। इसके अलावा 15 पुरुष क्रिकेटरों और 14 महिला क्रिकेटरों को अकादमी अनुबंध दिए गए।

वेस्टइंडीज खासकर पुरुष क्रिकेट में, बल्कि महिला क्रिकेट में भी लगातार निराशाजनक प्रदर्शनों के बाद अपनी पहचान फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। महिला टीम भारत और श्रीलंका में चल रहे वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही, हालांकि उसने जून में दक्षिण अफ्रीका को टी20 सीरीज में हराया था।