DPL 2025: वेस्ट दिल्ली लायंस का लगातार तीसरा मैच चढ़ा बारिश की भेंट, फिर भी मिली ये गुड न्यूज

DPL 2025: वेस्ट दिल्ली लायंस का लगातार तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि नितीश राणा की कप्तानी वाली टीम ने फिर भी प्लेऑफ्स में जगह बना ली है, क्योंकि टीम के खाते में 11 हो गए हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 05:41 AM
DPL 2025: पिछले सीजन की तरह इस बार भी दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल में बारिश विलेन बनी हुई है। एक टीम के तो लगातार तीन मैच बारिश की भेंट चढ़ गए हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि फिर भी टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वॉलिफाई करने में सफल हुई है। हालांकि, टीम क्वालीफायर 1 नहीं खेल पाएगी, क्योंकि उतने अंक टीम के खाते में नहीं है, लेकिन टीम कम से कम एलिमिनेटर जरूर खेल लेगी। ये टीम कोई और नहीं, बल्कि नितीश राणा की कप्तानी वाली वेस्ट दिल्ली लायंस है।

वेस्ट दिल्ली लायंस को मंगलवार 26 अगस्त को अपना आखिरी लीग मैच खेलना था। टीम के खाते में इससे पहले 10 अंक थे और टीम 12 अंकों तक पहुंचकर प्लेऑफ्स के लिए क्वॉलिफाई करने की राह देख रही थी। हालांकि, इंद्रदेव ने मैच शुरू ही नहीं होने दिया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वेस्ट दिल्ली की टीम को फिर भी प्लेऑफ्स का टिकट मिल गया, क्योंकि अब चार से ज्यादा टीमें 11 अंक हासिल नहीं कर पाएंगी। मैच रद्द होने की स्थिति में एक-एक पॉइंट्स दोनों टीमों को मिला और इस तरह वेस्ट दिल्ली के 11 हो गए और टॉप 4 में जगह बना ली।

वेस्ट दिल्ली लायंस का ये मुकाबला आउटर दिल्ली वॉरियर्स से था, जो पहले ही प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई थी। आउटर दिल्ली की टीम ने अपने 10 मैचों में सिर्फ 6 पॉइंट्स हासिल किए। टीम के दो मुकाबले बारिश की भेंट चढ़े, जबकि सिर्फ दो मैचों में टीम को जीत मिल सकी। 6 मुकाबले अपने पहले सीजन में आउटर दिल्ली ने गंवाए। पुरानी दिल्ली 6 भी प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। तीन टीमों के पास अभी भी एक पायदान के लिए लड़ाई है, जिनमें साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज, नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और नई दिल्ली टाइगर्स टीम का नाम शामिल है।

