DPL 2025: वेस्ट दिल्ली लायंस का लगातार तीसरा मैच चढ़ा बारिश की भेंट, फिर भी मिली ये गुड न्यूज

DPL 2025: वेस्ट दिल्ली लायंस का लगातार तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि नितीश राणा की कप्तानी वाली टीम ने फिर भी प्लेऑफ्स में जगह बना ली है, क्योंकि टीम के खाते में 11 हो गए हैं।

DPL 2025: पिछले सीजन की तरह इस बार भी दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल में बारिश विलेन बनी हुई है। एक टीम के तो लगातार तीन मैच बारिश की भेंट चढ़ गए हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि फिर भी टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वॉलिफाई करने में सफल हुई है। हालांकि, टीम क्वालीफायर 1 नहीं खेल पाएगी, क्योंकि उतने अंक टीम के खाते में नहीं है, लेकिन टीम कम से कम एलिमिनेटर जरूर खेल लेगी। ये टीम कोई और नहीं, बल्कि नितीश राणा की कप्तानी वाली वेस्ट दिल्ली लायंस है।

वेस्ट दिल्ली लायंस को मंगलवार 26 अगस्त को अपना आखिरी लीग मैच खेलना था। टीम के खाते में इससे पहले 10 अंक थे और टीम 12 अंकों तक पहुंचकर प्लेऑफ्स के लिए क्वॉलिफाई करने की राह देख रही थी। हालांकि, इंद्रदेव ने मैच शुरू ही नहीं होने दिया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वेस्ट दिल्ली की टीम को फिर भी प्लेऑफ्स का टिकट मिल गया, क्योंकि अब चार से ज्यादा टीमें 11 अंक हासिल नहीं कर पाएंगी। मैच रद्द होने की स्थिति में एक-एक पॉइंट्स दोनों टीमों को मिला और इस तरह वेस्ट दिल्ली के 11 हो गए और टॉप 4 में जगह बना ली।