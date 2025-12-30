Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Were Virat Kohli and Rohit Sharma forced into retirement Former cricketer raises the question
विराट कोहली और रोहित शर्मा को संन्यास के लिए किया गया था मजबूर? पूर्व क्रिकेटर ने उठाया सवाल

संक्षेप:

7 महीने बाद भी ये सवाल उठते ही रहते हैं कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मर्जी से संन्यास लिया था या उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। अब पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने कहा है कि ये 'नेचुरल एग्जिट' यानी स्वाभाविक विदाई तो बिल्कुल नहीं लगती।

Dec 30, 2025 10:58 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट से संन्यास लिए एक अर्सा हो गया लेकिन उनके रिटायरमेंट का मुद्दा जब-तब चर्चाओं में आ ही जाता है। 7 महीने बाद भी ये सवाल उठते ही रहते हैं कि क्या दोनों ने मर्जी से संन्यास लिया था या उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। अब पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने कहा है कि विराट और रोहित का टेस्ट से संन्यास 'नेचुरल एग्जिट' यानी स्वाभाविक विदाई तो बिल्कुल नहीं लगती। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का सारा सच तो तभी सामने आएगा जब दोनों इसे साझा करने का फैसला करेंगे।

जब रोहित और कोहली ने संन्यास से चौंकाया था

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मई में आईपीएल 2025 के बीच कुछ दिनों के अंतराल में टेस्ट से संन्यास का ऐलान किया था। पहले रोहित शर्मा सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया। ये तब सामने आया जब ऐसी खबरें छन-छनकर आने लगी थीं कि बीसीसीआई के सिलेक्टर रोहित शर्मा को इंग्लैंड दौरे से पहले कप्तानी से हटाना चाहते हैं। अभी फैंस रोहित शर्मा के संन्यास के पीछे की वजह को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि विराट कोहली ने भी टेस्ट से संन्यास का ऐलान करके चौंका दिया था।

कोहली का संन्यास सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था क्योंकि वह इंग्लैंड दौरे की तैयारी में लगे थे। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने शतक भी जड़ा था और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। इंग्लैंड दौरे पर वह 2-3 और शतक जड़ना चाहते थे। दिल्ली के रणजी कोच सरनदीप सिंह ने बाद में ये दावा किया था कि कोहली इंग्लैंड दौरे की तैयारियों में लगे थे और उसे लेकर काफी उत्साहित थे।

'नेचुरल एग्जिट तो बिल्कुल नहीं'

रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब पर ताजा वीडियो में विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास को लेकर कहा, ‘मुझे नहीं पता कि ये मजबूर होकर आत्मसमर्पण था कि नहीं लेकिन निश्चित तौर पर ये नेचुरल एग्जिट तो नहीं लगता। सच क्या है, ये तो वे खुद ही अपने हिसाब से सही समय पर सामने लाएंगे लेकिन मैं नहीं मानता कि ये नेचुरल था।’

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट को अलविदा कहा था (AI से बना इन्फोग्राफ)

'सही समय पर सच सामने लाएंगे कोहली और रोहित'

उथप्पा ने कहा, 'जब रोहित ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना पा रहे थे तब मैंने महसूस किया कि उन्हें 6 महीने के लिए ब्रेक लेना चाहिए और अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। मुझे इसे लेकर तनिक भी संदेह नहीं था कि वह रन तो बनाएंगे ही...विराट और रोहित दोनों की आंखों में आप रनों की भूख देख सकते हैं।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय
