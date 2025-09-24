ट्रॉफी से हम बस 2 जीत दूर; श्रीलंका से जीत के बाद सातवें आसमान पर पाकिस्तान के हुसैन तलत

पाकिस्तान के ऑलराउंडर हुसैन तलत ने कहा है कि भारत से हार से उनकी टीम का मनोबल नहीं टूटा था, हां ये जरूर है कि टीम में किसी को ये अच्छा नहीं लगा था। सुपर 4 में श्रीलंका को हराने के बाद तो वह जैसे सातवें आसमान पर हैं। उन्होंने कहा कि हम ट्रॉफी से अब सिर्फ 2 जीत दूर हैं।

पाकिस्तान के ऑलराउंडर हुसैन तलत ने इन अटकलों को खारिज किया है कि भारत से एशिया कप सुपर 4 मैच में हारने के बाद टीम का मनोबल गिरा है। श्रीलंका से जीत के बाद तो उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है और वह इस बात का दंभ भर रहे कि पाकिस्तानी टीम ट्रॉफी जीतने से सिर्फ 2 जीत दूर है।

बैटिंग ऑलराउंडर तलत ने श्रीलंका के खिलाफ पांच विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई है। इसके लिये उसे अब बृहस्पतिवार को बांग्लादेश को हराना होगा।

तलत ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले टीम में कोई मायूसी नहीं थी लेकिन भारत से सुपर 4 का पहला मैच हारने के बाद किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। यही वजह थी कि हमने इस मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम पर कोई दबाव नहीं था। आलोचना हो रही थी लेकिन हमने उसे दरकिनार किया। कई बार अहम मुकाबले से पहले आलोचना टीम के लिये अच्छी नहीं होती।’’

भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार टूर्नामेंट में अब तक दो मुकाबले खेले गए हैं और दोनों भारत ने जीते हैं। भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के बाद और टॉस के समय भी हाथ नहीं मिलाया।

तलत ने कहा कि श्रीलंका पर मिली जीत से टीम में सकारात्मकता आई है और दो मैच भी अच्छे से खेलने पर वे एशिया कप जीत सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘टीम का माहौल बहुत अच्छा है। हम इतने लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि प्रबंधन टीम के साथ है जबकि पहले खराब खेलने वालों को टीम से निकाल दिया जाता था। अब दो ही मैच बचे हैं और अच्छा खेलने पर ट्रॉफी हमारी होगी।’’