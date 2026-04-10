IPL 2026 के तीसरे मैच में बारिश ने दी दस्तक, RR vs RCB मैच भी देरी से हुआ शुरू
बारिश के कारण राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच देरी से शुरू हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला खेला जा रहा है। हालांकि बारिश के कारण एक बार फिर मैच शुरू नहीं हो सका है। राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होने वाले मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका है। टॉस के समय गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम तेज बारिश हो रही है। आईपीएल के 19वें सीजन में ये तीसरा मैच है, जहां पर बारिश की वजह से मैच बाधित हुआ है।
राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच आईपीएल मैच में शुक्रवार को बारिश के कारण टॉस में विलंब हो गया। रॉयल्स तीनों मैच जीतकर इस समय शीर्ष पर है जबकि गत चैम्पियन आरसीबी तीन में से दो मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है। राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच का टॉस 75 मिनट की देरी से हुआ।
तीसरे मैच में बारिश ने दी दस्तक
आईपीएल 2026 में सबसे पहला मैच बारिश की वजह से 6 अप्रैल को रद्द हुआ था। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हुआ मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस मैच में सिर्फ 22 गेंदें खेली गई थी, जिसके बाद बारिश ने दस्तक दी और फिर मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका।
दूसरा मैच 7 अप्रैल को बारिश से प्रभावित रहा। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया ये मुकाबला बारिश के कारण सिर्फ 11-11 ओवर का ही हो सका। ये मैच दो घंटे की देरी से शुरू हुआ था। राजस्थान ने मुंबई को 27 रन से हराया था।
राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा मुकाबला भी बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ है। टॉस सात बजे होना था लेकिन उस समय तेज बारिश हो रही थी। हालांकि आधे घंटे बाद बारिश रुकी और फिर मैदान से कवर हटाए गए। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जोश हेजलवुड को इस मैच में मौका दिया है।
राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। रियान पराग के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले जीते हैं। जबकि डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी जीत की पटरी पर है। रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने अपने दोनों मैच जीते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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