हमने राजनीतिक लड़ाई जीती, लेकिन क्रिकेट की जंग हार गए; बांग्लादेश को बाहर किए जाने पर बोले पूर्व BCB महासचिव

BCB के पूर्व महासचिव सैयद अशरफुल हक ने बोर्ड की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने को बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका बताया है। अशरफुल हक ने कहा- हो सकता है कि हमने भारत के साथ एक राजनीतिक लड़ाई जीत ली हो, लेकिन हम क्रिकेट की जंग हार गए हैं।

Jan 24, 2026 04:48 pm IST
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा फेरबदल करते हुए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मुख्य टूर्नामेंट में शामिल कर लिया है। हालांकि, आईसीसी ने आधिकारिक रूप से अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यह तय माना जा रहा है। यह कड़ा फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के उस अड़ियल रुख के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने से साफ इनकार कर दिया था।

क्रिकबज के साथ बातचीत में एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और BCB के पूर्व महासचिव सैयद अशरफुल हक ने बोर्ड की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस स्थिति को बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका बताया है। अशरफुल हक ने कहा- "हो सकता है कि हमने भारत के साथ एक राजनीतिक लड़ाई जीत ली हो, लेकिन हम क्रिकेट की जंग हार गए हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान बोर्ड पूरी तरह से एक ऐसी सरकार के फैसलों के अधीन है जो कुछ ही हफ्तों में जाने वाली है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बिरादरी में बांग्लादेश की छवि एक कलह पैदा करने वाले देश के रूप में बन जाएगी। अशरफुल हक का मानना है कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंतिम फैसला खिलाड़ियों पर छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी स्वाभिमानी क्रिकेट बोर्ड को सुरक्षा उपायों का विवरण खिलाड़ियों को देना चाहिए था और उनसे राय लेनी चाहिए थी। हक के अनुसार, "बोर्ड ने महज एक संदिग्ध एजेंडे को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खेलने के उनके जीवन भर के सपने से वंचित कर दिया है।"

बांग्लादेश के इस अचानक हटने से न केवल खेल पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान होगा। खिलाड़ियों के आर्थिक हालात पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बांग्लादेश की व्यूअरशिप दुनिया में तीसरी या चौथी सबसे बड़ी है। यदि व्यूअरशिप में गिरावट आती है, तो ICC मुआवजे की मांग कर सकता है। आईसीसी के साथ हुए समझौते में सुरक्षा पहलुओं की निगरानी ICC स्वयं करता है। हक का मानना है कि यदि मामला 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' में जाता है, तो बांग्लादेश के जीतने की संभावना न के बराबर है। अशरफुल हक ने चेतावनी दी है कि यदि नई सरकार आने के बाद स्थितियों को नहीं संभाला गया, तो यह "बांग्लादेश क्रिकेट की मौत" के समान होगा। फिलहाल, स्कॉटलैंड अब ग्रुप C में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल से बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप में लीग स्टेज के मैच खेलेगा।

