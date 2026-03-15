2023 में हम बेहद करीब थे, 2027 में विश्व कप जीतना लक्ष्य, कप्तान शुभमन गिल ने दिया बड़ा बयान
भारत के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को कहा कि 2027 एकदिवसीय विश्व कप जीतना उनकी टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य है, विशेषकर तब जब 50 ओवर के इस टूर्नामेंट के पिछले सत्र में वे ट्रॉफी जीतने के बेहद करीब पहुंच गए थे।
नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) भारत के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को कहा कि 2027 एकदिवसीय विश्व कप जीतना उनकी टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य है, विशेषकर तब जब 50 ओवर के इस टूर्नामेंट के पिछले सत्र में वे ट्रॉफी जीतने के बेहद करीब पहुंच गए थे।
लगातार 10 मैच जीतने के शानदार रिकॉर्ड के बावजूद भारत को 2023 एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
2027 विश्व कप जीतना है सबसे बड़ा लक्ष्य
बीसीसीआई नमन पुरस्कार के दौरान 'स्टार स्पोर्ट्स' पर जब गिल से पूछा गया कि क्या वे अगले एकदिवसीय विश्व कप के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, ''बिल्कुल, मैं सोचता हूं। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है।''
उन्होंने कहा, ''हमें लगा था कि पिछली बार जब हम भारत में (फाइनल में) थे तो हम जीत के बेहद करीब पहुंच गए थे। अब दक्षिण अफ्रीका में हमें इसे जीतने का एक और मौका मिल रहा है जो हमारे लिए एक शानदार अवसर होगा।''
गिल ने कहा, ''देश के लिए किसी भी प्रारूप में विश्व कप जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है इसलिए बेशक यह बात कभी-कभी मेरे मन में आती रहती है।''
2023 विश्व कप फाइनल दोबारा खेलने की चाहत: सूर्यकुमार
वहीं सूर्यकुमार यादव ने कहा कि अगर कोई ऐसा मैच है जिसे वे दोबारा खेलना और जीतना चाहेंगे तो वह 2023 एकदिवसीय विश्व कप का फाइनल मैच है।
उन्होंने कहा, ''अहमदाबाद में हुआ 2023 विश्व कप का फाइनल मैच। मैं उसे दोबारा खेलना और जीतना चाहूंगा।''
टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार ने कहा कि भारत की 2024 टी20 विश्व कप जीत ने एक चिंगारी का काम किया, जिसकी वजह से हाल के वर्षों में अलग-अलग लिंग और उम्र की भारतीय टीम ने आईसीसी के कई खिताब जीते हैं।
उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि हमें बस एक चिंगारी या एक कदम की जरूरत थी, जिसे हमने 2024 में पार कर लिया। उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, फिर 2025 में ही महिला टीम का एकदिवसीय विश्व कप जीतना और फिर 2026 में जीत हासिल करना।''
सूर्यकुमार ने कहा, ''वह एक कदम उठाना बहुत जरूरी था। आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, यह समझने के लिए उस जीत का अनुभव करना बहुत जरूरी था। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब यह शानदार सिलसिला शुरू हो ही गया है तो आइए हम अधिक से अधिक (ट्रॉफियां) जीतने की कोशिश करें।''
ओलंपिक में गोल्ड सूर्या का अगला लक्ष्य
सूर्यकुमार ने कहा कि भारत 2028 के लॉस एंजिलिस खेलों में ओलंपिक स्वर्ण के साथ-साथ टी20 विश्व कप जीतने की हैट्रिक बनाने की कोशिश करेगा।
उन्होंने कहा, ''यह बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही है और क्रिकेट को उसमें प्रवेश मिला है। उस साल दो प्रतियोगिताएं हैं- उस समय टी20 विश्व कप भी है, (और) ओलंपिक भी। अगर आपने लगातार दो बार ऐसा किया हैतो टी20 में लगातार तीन बार और निश्चित रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक क्यों नहीं?''
सूर्यकुमार ने खिलाड़ियों का साथ देने की आदत डालने का श्रेय पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और मौजूदा कोच गौतम गंभीर, दोनों को दिया।
हरमनप्रीत कौर ने इसे बताया मास्टरस्ट्रोक
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि जेमिमा रोड्रिग्स को ब्रेक देना एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पारी खेली।
हरमनप्रीत ने कहा, ''अमोल (मजूमदार) सर और मेरी इस बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई कि कभी-कभी एक छोटा सा ब्रेक आपको बहुत अधिक आत्मविश्वास दे सकता है। मुझे थोड़ा सा शक था कि हमें उसे आराम देना चाहिए या नहीं, लेकिन सर का नजरिया एकदम साफ था।''
उन्होंने कहा, ''उस छोटे से ब्रेक ने उसे बहुत अधिक आत्मविश्वास दिया क्योंकि कभी-कभी एक बल्लेबाज के तौर पर हम जरूरत से अधिक सोचने लगते हैं। उस ब्रेक ने उसे यह सोचने का समय दिया कि उसे क्या करने की जरूरत है।''
भाषा सुधीर नमिता
नमिता
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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