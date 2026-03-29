SRH को IPL 2026 के पहले मैच में मिली शर्मनाक हार, हेड कोच ने बताई अपनी टीम की हार की वजह
SRH के लिए IPL 2026 के पहले मैच में कप्तान पैट कमिंस और ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स नजर नहीं आए, क्योंकि दोनों चोटिल हैं। पहले ही मैच में एसआरएच की गेंदबाजी उजागर हो गई। 200 रन 16 ओवर में ही लुटा दिए।
डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने आईपीएल 2026 की शुरुआत भी चैंपियन टीम की तरह की है, क्योंकि 200 प्लस का टारगेट आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के खिलाफ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। एसआरएच की हार के पीछे की वजह आखिर क्या थी? इसके बारे में टीम के हेड कोच डेनिल विटोरी ने बताया है और गेंदबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ा है।
एसआरएच ने 33 पर 3 विकेट खोने के बाद 201 रन जरूर बना लिए, जो कि टीम की पहले से ताकत है, लेकिन कागजों पर गेंदबाजी में समस्या थी, जो मैदान पर भी दिखी। हालांकि, इस बॉलिंग लाइनअप में पैट कमिंस और ब्रायडन कार्स मौजूद नहीं थे, जो चोट के कारण अभी टीम से बाहर हैं। उधर, आरसीबी के लिए देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने अर्धशतक जड़े और टीम को 202 का टारगेट आसानी से चेज करा दिया।
ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, विटोरी ने कहा, "मुझे लगता है कि हम समझ गए हैं कि गेम कहां पहुंच गया है और RCB की बैटिंग लाइन-अप कितनी खतरनाक है। आपको अच्छी शुरुआत करनी होती है, जो हमने (फिल) सॉल्ट के खिलाफ की, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हम बॉल के साथ अपना बेस्ट नहीं दे पाए, हम उतने डिसिप्लिन्ड नहीं थे जितना हमें होना चाहिए था और हमने विराट और पडिक्कल को स्कोर करने के बहुत सारे मौके दिए, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला।"
उन्होंने आगे देवदत्त पडिक्कल को लेकर कहा, "मुझे लगा कि जिस तरह से (पडिक्कल) का इंटेंट, जब वह आउट हुआ, उसने हमें फिर से प्रेशर में डाल दिया, जबकि सॉल्ट का वह इंपॉर्टेंट विकेट लेने के बाद हमें थोड़ा और बनाए रखना चाहिए था। तो यह RCB का बहुत अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस था और हमारा एक खराब बॉलिंग परफॉर्मेंस था।" पावरप्ले में आरसीबी ने 76 रन बना लिए थे, जिसमें ज्यादा योगदान देवदत्त पडिक्कल का था।
विटोरी ने माना है कि हम योजनाओं को अच्छे से एग्ज्क्यूट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमने RCB की बॉलिंग से बहुत कुछ सीखा और क्या असरदार था और क्या नहीं, और जाहिर है हमने इस पर बात की, लेकिन हम इसे लागू नहीं कर पाए। आप खराब परफॉर्मेंस नहीं चाहते, क्योंकि IPL में हर गेम बहुत जरूरी होता है, खासकर शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन आज हमारी बॉलिंग में से एक मुश्किल प्रदर्शन था।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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