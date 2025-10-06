वर्ल्ड कप में 'बाहरी शोर' से दूर है टीम इंडिया, जेमिमा रोड्रिग्स ने बताया किसके लिए जीतना है खिताब?

जेमिमा रोड्रिग्स का कहना है कि टीम उन सभी के लिए आईसीसी विश्व कप जीतना चाहती है जिन्होंने देश में महिला खेल की प्रगति में योगदान दिया है और इसके लिए खिलाड़ी ‘बाहरी शोर’ से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं।

भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स का कहना है कि टीम उन सभी के लिए आईसीसी विश्व कप जीतना चाहती है, जिन्होंने देश में महिला खेल की प्रगति में योगदान दिया है। जेमिमा ने बताया कि टूर्नामेंट जीतने पर ध्यान देने के लिए खिलाड़ी ‘बाहरी शोर’ से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं। भारत दो बार वनडे विश्व कप का उपविजेता रहा है। इस तरह टीम अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी की तलाश में है। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में अपने पहले दोनों लीग मैच टीम इंडिया ने जीत लिए हैं, जिसमें रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ जीत भी शामिल है।

जेमिमा रोड्रिग्स ने ‘जियोस्टार’ से कहा, ‘‘हम एक बार में एक दिन के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में रहते हैं। यहां तक कि टीम की आपसी बातचीत में भी हम अपना खुद का माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व कप के आसपास कितना शोर होता है। चाहे हम अच्छा प्रदर्शन करें या चुनौतियों का सामना करें, हम इन सब बातों को बाहर रखना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा खुद बनाना चाहते हैं। इस टीम में हर कोई एक-दूसरे का ध्यान रखता है और एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाता है। यह स्वाभाविक रूप से होता है और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है।’’

पाकिस्तान के खिलाफ 32 रन बनाने वाली जेमिमा ने कहा, ‘‘हम उन लोगों के लिए जीतना चाहते हैं जिन्होंने रास्ता बनाया, मिताली (राज) दी, झूलन (गोस्वामी) दी, नीतू मैम (नीतू डेविड) और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने महिला क्रिकेट को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की।’’ जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा कि गुवाहाटी और कोलंबो दोनों पिचें बल्लेबाजों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही हैं, विशेषकर श्रीलंका की राजधानी में रविवार के मैच के लिए इस्तेमाल की गई पिच।

उन्होंने कहा, ‘‘पिच कवर्स से ढकी थी और गेंद शुरुआत से ही थोड़ी रुककर आ रही थी। स्पिनरों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। हमें पता था कि हमें तालमेल बैठाना होगा, मैच को अंत तक ले जाना होगा और साझेदारियां बनानी होंगी।’’ जेमिमा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर कहा, ‘‘सभी ने योगदान दिया और अंत में ऋचा की आतिशी पारी ने हमें विजयी स्कोर तक पहुंचने में मदद की।’’ ऋचा घोष के 20 गेंद पर नाबाद 35 रन बनाए जिससे भारत ने 247 रन का स्कोर खड़ा किया।