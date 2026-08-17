क्या खत्म हो जाएगा मार्नस लाबुशेन का करियर? ऑस्ट्रेलियाई कोच के बयान से ड्रेसिंग रूम में मची खलबली
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को आखिरकार अल्टीमेटम मिल ही गया। लंबे समय से फॉर्म से जूझ रहे लाबुशेन को लेकर हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि हम रन चाहते हैं और यही मुख्य बात है।
ऑस्ट्रेलिया की टीम को घर पर बांग्लादेश ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद जाहिर है कि टीम पर सवाल उठने थे और उन खिलाड़ियों के लिए दिक्कतें खड़ी होनी ही थीं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस बीच मार्नस लाबुशेन के लिए समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड से अल्टीमेटम मिल गया है कि उन्हें रन बनाने होंगे, अन्यथा उनके लिए आगे की राह कठिन हो जाएगी। हो सकता है कि उन्हें अगले ही मैच से ड्रॉप कर दिया जाए और करियर ही समाप्त ना हो जाए।
बांग्लादेश के खिलाफ मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने माना है कि मार्नस लाबुशेन, जिन्होंने डार्विन में 1 और 31 रनों की पारी खेली थी, उन्हें बड़ी पारियां खेलनी होंगी। उन्होंने कहा, "लाबुशेन को कुछ बड़े रन बनाने की जरूरत है, क्योंकि सिलेक्टर्स पर बदलाव करने का दबाव है। आखिर में यह 31 का स्कोर है। यह कोई बड़ा स्कोर नहीं है। उसके पास रन की कमी है। उन्हें ऐसा लगता है। हमें भी ऐसा लगता है।" कोच ने आगे कहा, "हम रन चाहते हैं, यही मुख्य बात है।" मार्नस की वजह से टीम को भी सफर करना पड़ रहा है।
पिछली 10 पारियों में है मार्नस का सिर्फ एक अर्धशतक
आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्नस लाबुशेन ने पिछली 20 पारियों में सिर्फ 3 अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में जड़े हैं। पिछली 10 पारियों में से सिर्फ एक पारी में उनका अर्धशतक आया है, जो दर्शाता है कि अब उनको बहुत ज्यादा मैच मिल गए हैं और लगातार ऐसी फॉर्म की वजह से उन्हें बाहर किया जा सकता है। संभावना तो यहां तक जताई जा रही है कि मैके में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शायद वह ना खेलें। हालांकि, एक उम्मीद अभी भी है कि वे दूसरे टेस्ट मैच में नजर आ सकते हैं।
किसी और को मिल सकता है मौका?
वैसे तो मौजूदा फॉर्म के आधार पर किसी अन्य खिलाड़ी को अब आजमाया जाना चाहिए, लेकिन अगर मैनेजमेंट सोचता है कि वह टेस्ट क्रिकेट में मैच विनर हैं और आगे भी उन्हें मैच जिता सकते हैं तो आखिरी मौका इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी मार्नस लाबुशेन को दिया जा सकता है। उस मैच में अगर फेल होते हैं तो फिर उन्हें सीधे टीम से बाहर कर देना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें कम से कम शतक लगाना होगा, ताकि कुछ और मैचों का भरोसा मैनेजमेंट का उन पर बन जाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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