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क्या खत्म हो जाएगा मार्नस लाबुशेन का करियर? ऑस्ट्रेलियाई कोच के बयान से ड्रेसिंग रूम में मची खलबली

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को आखिरकार अल्टीमेटम मिल ही गया। लंबे समय से फॉर्म से जूझ रहे लाबुशेन को लेकर हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि हम रन चाहते हैं और यही मुख्य बात है। 

Marnus Labuschagne
मार्नस लाबुशेन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए

ऑस्ट्रेलिया की टीम को घर पर बांग्लादेश ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद जाहिर है कि टीम पर सवाल उठने थे और उन खिलाड़ियों के लिए दिक्कतें खड़ी होनी ही थीं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस बीच मार्नस लाबुशेन के लिए समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड से अल्टीमेटम मिल गया है कि उन्हें रन बनाने होंगे, अन्यथा उनके लिए आगे की राह कठिन हो जाएगी। हो सकता है कि उन्हें अगले ही मैच से ड्रॉप कर दिया जाए और करियर ही समाप्त ना हो जाए।

बांग्लादेश के खिलाफ मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने माना है कि मार्नस लाबुशेन, जिन्होंने डार्विन में 1 और 31 रनों की पारी खेली थी, उन्हें बड़ी पारियां खेलनी होंगी। उन्होंने कहा, "लाबुशेन को कुछ बड़े रन बनाने की जरूरत है, क्योंकि सिलेक्टर्स पर बदलाव करने का दबाव है। आखिर में यह 31 का स्कोर है। यह कोई बड़ा स्कोर नहीं है। उसके पास रन की कमी है। उन्हें ऐसा लगता है। हमें भी ऐसा लगता है।" कोच ने आगे कहा, "हम रन चाहते हैं, यही मुख्य बात है।" मार्नस की वजह से टीम को भी सफर करना पड़ रहा है।

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पिछली 10 पारियों में है मार्नस का सिर्फ एक अर्धशतक

आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्नस लाबुशेन ने पिछली 20 पारियों में सिर्फ 3 अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में जड़े हैं। पिछली 10 पारियों में से सिर्फ एक पारी में उनका अर्धशतक आया है, जो दर्शाता है कि अब उनको बहुत ज्यादा मैच मिल गए हैं और लगातार ऐसी फॉर्म की वजह से उन्हें बाहर किया जा सकता है। संभावना तो यहां तक जताई जा रही है कि मैके में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शायद वह ना खेलें। हालांकि, एक उम्मीद अभी भी है कि वे दूसरे टेस्ट मैच में नजर आ सकते हैं।

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किसी और को मिल सकता है मौका?

वैसे तो मौजूदा फॉर्म के आधार पर किसी अन्य खिलाड़ी को अब आजमाया जाना चाहिए, लेकिन अगर मैनेजमेंट सोचता है कि वह टेस्ट क्रिकेट में मैच विनर हैं और आगे भी उन्हें मैच जिता सकते हैं तो आखिरी मौका इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी मार्नस लाबुशेन को दिया जा सकता है। उस मैच में अगर फेल होते हैं तो फिर उन्हें सीधे टीम से बाहर कर देना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें कम से कम शतक लगाना होगा, ताकि कुछ और मैचों का भरोसा मैनेजमेंट का उन पर बन जाए।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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