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'हमें पहला वैभव सूर्यवंशी चाहिए, दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं', आर अश्विन ने बताया बच्चों को लेकर एक खतरनाक ट्रेंड

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं। अश्विन ने कहा कि सूर्यवंशी अपने पहले मैच में भले ही ज्यादा देर नहीं टिके लेकन उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया।

'हमें पहला वैभव सूर्यवंशी चाहिए, दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं', आर अश्विन ने बताया बच्चों को लेकर एक खतरनाक ट्रेंड

युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में ऐतिहासिक इंटरनेशनल डेब्यू किया। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में चांस मिला था। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने पहले मैच में 10 गेंदों में महज 14 रन बनाए लेकिन दो शानदार छक्के ठोके। उन्होंने धाकड़ पेसर जोफ्रा आर्चर के सामने घुटना टिकाकर विकेटकीपर के ऊपर से हवाई फायर किया। सूर्यवंशी ने जोश टंग के खिलाफ मिडविकेट के ऊपर से छक्का जमाया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 1989 में 16 और 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। सूर्यवंशी भले ही पहले मैच में ज्यादा देर नहीं टिके लेकिन आर अश्विन उनके बेखौफ एटीट्यूड से प्रभावित हैं। हालांकि, अश्विन ने सूर्यवंशी का जिक्र करते हुए बच्चों को लेकर एक खतरनाक ट्रेंड के बारे में भी बताया।

'सूर्यवंशी ने ट्रेलर दिखा दिया कि...'

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर कहा, ''मैं बहुत खुश हूं। सूर्यवंशी ने जिस तरह जोफ्रा आर्चर और जोश टंग के खिलाफ छक्का लगाया, उसने ट्रेलर दिखा दिया कि आने वाले समय में क्या कर सकता है। इतने बड़े स्टेज पर आने के बाद उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। और न ही प्रेशर था। वह यहां लंबे समय तक टिकेगा, इसमें कोई शक नहीं।'' पूर्व स्पिनर ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सूर्यवंशी की पूर्व दिग्गजों से तुलना करना ठीक नहीं है। सूर्यवंशी की अक्सर सचिन से तुलना की जाती है। अश्विन का साथ ही यह भी मानना है कि बच्चों पर क्रिकेट या किसी भी चीज को जबर्दस्ती नहीं थोपना चाहिए।

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'हमें दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं चाहिए'

उन्होंने कहा, ''तुलना करना छोड़ दीजिए। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि यह लड़का कैसे आगे बढ़ता है और एक बहुत सफल करियर बनाता है। मुझे लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। उसमें काबिलियत है। लेकिन उसकी तुलना किसी से मत करिए। हमें पहला वैभव सूर्यवंशी चाहिए। हमें दूसरा डॉन ब्रैडमैन, दूसरा सचिन तेंदुलकर या दूसरा शेन वॉर्न नहीं चाहिए। हमें पहला वैभव सूर्यवंशी चाहिए, ताकि हम उसका सफर देखकर पाएं। घर में हमारा भी बच्चा है। मैंने एक खतरनाक चीज देखी है कि सारे पापा जो क्रिकेट में फेल हुए, वो दो-तीन साल के बच्चे को पैड पहनाकर बैटिंग करवा रहे हैं। यह खतरनाक है। सबको आप वैभव सूर्यवंशी नहीं बना पाएंगे। अगर किसी बच्चे का कुछ करने का मन नहीं है तो उसका बचपन बर्बाद मत कीजिए।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
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