हम बांग्लादेश के साथ हैं, सोच समझकर लिया भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का फैसला: शहबाज शरीफ

संक्षेप: टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 15 फरवरी के मैच के बहिष्कार का फैसला काफी सोच-समझकर लिया है।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 15 फरवरी के मैच के बहिष्कार का फैसला काफी सोच-समझकर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच के बहिष्कार को सही फैसला बताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश के समर्थन के लिये यह 'सोच समझकर' लिया गया फैसला है।

पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को कोलंबो में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला मैच नहीं खेलने के लिए कहा है। इससे पहले सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को विश्व कप से हटाकर स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल किया गया।

शरीफ ने कराची में सरकार की एक बैठक के बाद कहा, ‘हमने टी20 विश्व कप पर स्पष्ट रूख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे क्योंकि खेल के मैदान पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘हमने सोच समझकर यह रुख अपनाया है और हम पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही फैसला है।’

आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेताया है कि यह 'हाई प्रोफाइल' मैच नहीं खेलने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह मैच स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है।

आईसीसी ने अपील की है कि पीसीबी को मैच बहिष्कार के दूरगामी नुकसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान के क्रिकेट और दुनिया भर के क्रिकेट ढांचे पर बुरा असर पड़ेगा।

पाकिस्तानी टीम बाकी लीग मैच खेलने कोलंबो पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है कि भारत का सामना अगर नॉकआउट चरण में होता है तो वह सरकार की सलाह पर अमल करेगा।