हमने अपना ईगो साइड में रखा…जीत के बाद कप्तान एडन मारक्रम ने रखा भारत की दुखती रग पर हाथ
T20 World Cup 2026 के सुपर 8 के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को बुरी तरह हराया। मैच के बाद कप्तान एडेन मारक्रम ने भारत की दुखती रग पर हाथ रखा और कहा कि हमने तो अपना ईगो साइड में रख दिया था।
T20 World Cup 2026 के सुपर 8 स्टेज की शुरुआत साउथ अफ्रीका ने जीत के साथ की है। जीत भी साउथ अफ्रीका को उस टीम के खिलाफ मिली है, जो पिछले टी20 विश्व कप फाइनल में उसको हराकर आई थी। वह टीम जो 2023 के विश्व कप फाइनल के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट में अविजित थी। वह टीम जो घर पर खेल रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसे 76 रनों से हरा दिया। इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान ने लंबी बातचीत मैच प्रेजेंटर से की और बताया कि उनकी टीम ने अपना ईगो साइड में रखा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि शुरुआत में तीन विकेट 20 रन पर गिर गए थे। फिर करीब 100 रनों की साझेदारी हुई और मैच पलट गया।
एडेन मारक्रम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "शानदार परफॉर्मेंस। यहां जो विकेट था, उससे यह बहुत अलग तरह का था, इसलिए यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि लड़कों ने इसे बहुत पहले ही समझ लिया और अपने प्लान को पूरा करने के लिए अपनी स्किल्स को बदला। हम बॉलिंग ग्रुप के लिए सच में बहुत उत्साहित हैं। वे कड़ी मेहनत कर रहे थे, मैच की शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन आज रात जिस तरह से उन्होंने अच्छा खेला, वह बहुत अच्छा प्रयास था।"
जीत के कारणों पर बात करते हुए मारक्रम ने कहा, "मुझे लगता है कि सबसे पहले और सबसे जरूरी पार्टनरशिप थी। (मिलर और ब्रेविस) दोनों बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, स्थिति को संभाला और हमें गेम में बनाए रखा। बैक एंड की तरफ बातचीत यह थी कि आज रात बॉल ट्रैवल कर रही थी, थोड़ी स्पंजी लग रही थी, इसलिए यह जगह ढूंढने के बारे में था जहां हम तेजी से दौड़ सकें, ईगो छोड़ सकें और बैक एंड पर जितना हो सके उतना ले जा सकें। उन्होंने फ्रंट में और डेथ ओवरों में भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे लगा कि बीच में हमारी बैटिंग शायद मैच का अंतर थी।"
अपनी गेंदबाजी को लेकर कप्तान ने कहा, "हमें लगता है कि लुंगी जब भी बॉलिंग करते हैं तो एक खतरा होते हैं और वह बीच के फेज में हमारे लिए विकेट ले सकते हैं। यह कंडीशन पर निर्भर करता है - अगर हमें नहीं लगता कि वह नई बॉल से ज्यादा कुछ कर पाएंगे, तो हम उन्हें रोकना चाहेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ है तो वह विकेट से कुछ निकाल लेते हैं। हम गेम के दिनों में इसका अंदाजा लगाते हैं और उन्हें वह रोल देते हैं। वह कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, एक सही टीम मैन हैं और वह बस अच्छा करते रहते हैं।"
