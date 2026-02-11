'भारत को विश्व कप जीतने से हम खुद ही रोक सकते हैं और कोई नहीं'.., कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान
भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में बेहद शानदार तरीके से अपने अभियान की शुरुआत की है। मुंबई के घरेलू मैदान पर खेले गए अपने पहले ही मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। अब भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। मैच से पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम की तैयारियों और भविष्य की रणनीतियों पर ठोस बयान दिए हैं।
सूर्यकुमार यादव ने जिओ हॉटस्टार के विशेष कार्यक्रम 'फॉलो द ब्ल्यूज' में भारतीय टीम के मौजूदा प्रदर्शन और खिताब की रक्षा पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीम पिछले 18 महीनों से टी20 प्रारूप में जिस तरह का खेल दिखा रही है, वह काबिले तारीफ है। कप्तान ने पूरी टीम के आत्मविश्वास को दर्शाते हुए कहा, "मुझे लगता है कि यह टीम टी20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि हम अंत तक क्यों नहीं जा सकते।" उनका यह बयान करोड़ों भारतीय प्रशंसकों के बीच एक नई ऊर्जा और जोश भरने वाला है।
सूर्यकुमार यादव ने टीम की सफलता के पीछे की फिलोसॉफी को समझाते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठने की बात कही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम की जीत व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और गौरवशाली होती है। कप्तान ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा, "यदि आप व्यक्तिगत उपलब्धियों से पहले टीम के लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो मुझे लगता है कि टीम अक्सर दबदबे वाली स्थिति में रहेगी।" यह सोच भारतीय खिलाड़ियों की एकता और बेहतर तालमेल को दर्शाती है।
मानसिक मजबूती के महत्व पर बात करते हुए सूर्यकुमार ने खिलाड़ियों को अनावश्यक दबाव से बचने की सलाह भी दी है। उनका मानना है कि कभी-कभी बहुत ज्यादा सोचना खेल पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और टीम को पीछे धकेल सकता है। उन्होंने टीम की सीमाओं के बारे में बात करते हुए कहा, "केवल हम ही खुद को रोक सकते हैं यदि हम बहुत अधिक विश्लेषण करते हैं या नकारात्मक मानसिकता में चले जाते हैं।" उनके अनुसार, मैदान पर सकारात्मक रहना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना ही जीत का सबसे बड़ा मंत्र है।
कप्तान ने टीम के भीतर एक स्वस्थ और पारदर्शी माहौल बनाने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया है। वे चाहते हैं कि टीम का हर सदस्य अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करे। सूर्यकुमार यादव ने कहा, "ईमानदारी और अपनी बात कहने की आजादी किसी भी टीम खेल के लिए जरूरी है।" उन्होंने यह भी साझा किया कि वे दूसरे खिलाड़ियों के सुझावों को सुनने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके पास खेल को लेकर कोई ऐसी गहरी समझ हो सकती है जो टीम के हित में काम आए।
सूर्यकुमार यादव का मानना है कि हर खिलाड़ी को उसकी स्वाभाविक शैली में खेलने देना ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालने का तरीका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस आक्रामक या तकनीक के साथ खिलाड़ी इस अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं, उन्हें उसी पर टिके रहना चाहिए। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "हर किसी को अपना स्वाभाविक खेल खेलने की आजादी देना, जिसने उन्हें इस स्तर तक पहुंचाने में मदद की है, एक स्वस्थ टीम माहौल बनाए रखने की कुंजी है।"
भारतीय टीम के पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े भी कप्तान के दावों को पूरी मजबूती के साथ पुख्ता करते हैं। सूर्यकुमार ने बताया कि पिछले एक या दो वर्षों में टीम इंडिया का जीत का प्रतिशत वास्तव में बहुत प्रभावशाली और उत्साहजनक रहा है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि यदि टीम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो निश्चित रूप से वे कुछ न कुछ सही कर रहे हैं। कप्तान का यह ठोस भरोसा दर्शाता है कि टीम इंडिया एक बार फिर विश्व विजेता बनने के इरादे से मैदान पर उतरी है।
