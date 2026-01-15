हमें विपक्षी टीमों के मन में भारत में खेलने का डर फिर से पैदा करना होगा: डोएशे

संक्षेप: न्यूजीलैंड ने खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की सात विकेट की हार के बाद सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बुधवार कहा कि भारतीय टीम को विरोधी टीमों के दिमाग में भारत में खेलने का डर फिर से पैदा करने की जरूरत है।

न्यूजीलैंड ने खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की सात विकेट की हार के बाद सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बुधवार कहा कि भारतीय टीम को विरोधी टीमों के दिमाग में भारत में खेलने का डर फिर से पैदा करने की जरूरत है।

न्यूजीलैंड ने हर विभाग में भारत को पीछे छोड़ते हुए 285 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 47.3 ओवर में तीन विकेट पर 286 रन बना लिए। डेरिल मिचेल की नाबाद 131 और विल यंग के 87 रन की पारी की बदौलत टीम ने आसानी से जीत दर्ज की।

डोएशे ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हम हमेशा हर मैच जीतने की कोशिश करते हैं, साथ ही टीम के मध्यम और दीर्घकालिक विकास को भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमें ऐसा करना होगा कि विपक्षी टीमों के मन में भारत में खेलने का डर फिर से पैदा हो।’

यह लगातार दूसरी बार है जब तीन मैचों की श्रृंखला निर्णायक मैच तक पहुंच रही है। इससे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में हार का सामना करने के बाद तीसरे वनडे में जीत दर्ज करके श्रृंखला अपने नाम की थी।

डोएशे ने कहा टीम प्रबंधन विशेष रूप से अपनी स्पिन गेंदबाजी को बेहतर तरीके से खेलने पर ध्यान देगा और गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगा।

उन्होंने कहा, ‘हम अभी भी सोचते हैं कि 290 रन ठीक स्कोर था। हमें लगा था कि विकेट आज रात थोड़ा कठिन हो जाएगा। वास्तव में हमें बाद में गेंदबाजी करने में कोई आपत्ति नहीं थी।'

उन्होंने कहा, ‘हम शायद आज की तुलना में थोड़ी बेहतर गेंदबाजी करना चाहेंगे। विशेष रूप से स्पिन गेंदबाजी। किसी भी मैच में हार का सिर्फ एक कारण नहीं होता। आज की हार में कई अलग-अलग चीज़े शामिल थीं।'