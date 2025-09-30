भारत के खिलाफ हमें अहम मौकों को भुनाना होगा; वेस्टइंडीज के गेंदबाज को खुद से बहुत उम्मीद

भारत के साथ दो टेस्ट मैच की सीरीज से पहले वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वॉरिकन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की गलतियों से सबक की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ अहम मौकों को भुनाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम इसमें नाकाम रहे थे।

बायें हाथ के स्पिनर जोमेल वॉरिकन ने कहा कि वेस्टइंडीज को अपने पिछले टेस्ट में 27 रन पर ऑल आउट होने की शर्मिंदगी को पीछे छोड़कर भारत के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला में चुनौती देने के लिए अहम क्षणें को भुनाना होगा।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद में खेला जाएगा। दूसरा और आखिरी टेस्ट दिल्ली में 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक खेला जाएगा।

जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने सबसे कम टेस्ट स्कोर पर ढेर होने वाली कैरेबियाई टीम के सामने बृहस्पतिवार से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में शानदार फॉर्म में चल रही भारत की कड़ी चुनौती होगी।

वॉरिकन ने अभ्यास सत्र के बाद मीडिया से कहा, ‘‘कोई भी टीम कभी नहीं चाहती कि वह 23 या 24 या जो भी स्कोर था, उस पर आउट हो जाए। हमें उस अनुभव से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें खुद को फिर से तैयार करना होगा और उससे सीखना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इससे सीखना और आगे बढ़ने की कोशिश करना और यह दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी लेकिन अहम क्षणों को हम भुना नहीं पाए और उन्होंने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया।’’

वॉरिकन ने कहा, ‘‘ हमें वास्तव में सुधार करना होगा और यह जानना होगा कि हम एक शीर्ष प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं, हमें इन खेलों में प्रमुख क्षणों पर पकड़ बनाना होगा और उम्मीद है कि हम इस श्रृंखला में सुधार कर सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं।’’

वॉरिकन ने कहा कि भारत दौरे पर बायें हाथ के विदेशी स्पिनरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें मिशेल सैंटनर ने पिछले सत्र में पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड को यादगार जीत दिलाई थी।

वॉरिकन ने कहा, ‘‘इससे मेरे जैसे वामहस्त स्पिनरों का आत्मविश्वास काफी बढ़ता है। लेकिन आपको उस दिन खेलना होगा, परिस्थितियों के अनुसार ढलना होगा और मौजूदा स्थिति का आकलन करना होगा।’’