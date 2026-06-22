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काप ने हमसे मुकाबला छीन लिया, दो मैच बचे हैं, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया बयान

Vimlesh Kumar Bhurtiya मैनचेस्टर, 21 जून (भाषा)
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दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिलने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमारे हाथ से काप ने मैच छीन लिया। मिले हुए मौकों को हमने नहीं भुनाया। दो मैच बचे हैं जिनमें हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सेमीफाइनल में पहुंचने का प्रयास करेंगे।

काप ने हमसे मुकाबला छीन लिया, दो मैच बचे हैं, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया बयान

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को मेनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप एक के मैच में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद कहा कि टीम मिले मौकों का फायदा नहीं उठा सकी। मारिजाने काप ने जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए 45 गेंद में सात चौके और चार छक्के जड़ित 81 रन की नाबाद पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को पांच गेंद रहते छह विकेट से हरा दिया। काप का कैच दो बार स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक राधा यादव ने छोड़ा। इससे दक्षिण अफ्रीका ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 161 रन बनाकर दूसरी जीत दर्ज की जिससे टीम अंक तालिका में चार अंक लेकर भारत (चार अंक) के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।

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काप ने हमसे मैच छीन लिया

भारतीय टीम ने दीप्ति शर्मा के 29 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर के 24 रन की मदद से मुश्किल और असमान उछाल वाली पिच पर 20 ओवर में सात विकेट पर 158 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 15 गेंद में 31 रन की पारी खेली। हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, '' हमारे पास कुछ मौके आए थे लेकिन हम उन्हें भुना नहीं पाए। लेकिन अभी दो मैच बाकी हैं और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ‘’ बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने चार ओवर में एक मेडन से 24 रन देकर तीन विकेट झटके। कप्तान कौर ने कहा, ''श्री चरणी और शेफाली ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन क्षेत्ररक्षकों से उन्हें अधिक मदद नहीं मिली। ‘’ हरमनप्रीत ने कहा, ''हम हमेशा यह बात करते हैं कि हमें अच्छा क्षेत्ररक्षण करना है। लेकिन काप ने हमसे मैच छीन लिया। उन्होंने हमें मौके दिए लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा सके। ''

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भारत के दो मैच शेष हैं, जिन्हें जीतना जरूरी

बता दें कि मेनचेस्टर में खेले गए मैच में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए और 159 रनों का लक्ष्य दिया जिसे काप और बिट्स की शानदार पारियों की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत लिया। भारत की ओर से श्री चरणी ने इस मैच में 3 विकेट लिए। भारत के लिए यह मैच सेमीफाइनल के लिहाज से अहम था। अब टीम इंडिया के अगले दो मैच में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से हैं और सेमीफाइनल में पहुंचना है तो इन दोनों मुकाबलों में जीतना ही होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अगले दो मुकाबले नीदरलैंड और बांग्लादेश से हैं तो उसका जीतना तय ही माना जा रहा है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Harmanpreet Kaur
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