Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़We have not received any deadline from the ICC regarding the T20 World Cup claims the Bangladesh Cricket Board
हमें T20 वर्ल्ड कप को लेकर ICC से कोई डेडलाइन नहीं मिली; बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दावा

हमें T20 वर्ल्ड कप को लेकर ICC से कोई डेडलाइन नहीं मिली; बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दावा

संक्षेप:

टी20 विश्व कप शुरू होने में अब गिनती के दिन बचे हैं लेकिन इसमें बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो ICC ने BCB को 21 जनवरी तक का समय दिया है कि वह स्पष्ट करे कि भारत में विश्व कप के मैच खेलेगा या नहीं। हालांकि BCB ने डेडलाइन मिलने से इनकार किया है।

Jan 20, 2026 10:00 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 विश्व कप शुरू होने में अब गिनती के दिन बचे हैं लेकिन इसमें बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का समय दिया है कि वह स्पष्ट करे कि भारत में विश्व कप के मैच खेलेगा या नहीं। अगर बांग्लादेश भारत नहीं आने का फैसला करता है तो उसकी जगह पर किसी नई टीम को विश्व कप में खेलने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ बीसीबी ने आईसीसी की तरफ से खुद को मिले ऐसे किसी डेडलाइन से इनकार किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड से रिलीज करने के बाद से ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नखरा दिखा रहा है। उसे टी20 विश्व कप के अपने सारे ग्रुप मैच कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं लेकिन उसने आईसीसी से मांग की है कि उसके मैच भारत से बाहर यानी सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए। इसके लिए उसने 'सुरक्षा कारणों' का हवाला दिया है। गतिरोध दूर करने के लिए आईसीसी और बीसीबी में बातचीत भी हुई।

आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग ठुकराई

आईसीसी ने बांग्लादेश की 'सुरक्षा' वाली चिंताओं को खारिज करते हुए साफ कहा है कि न तो उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएंगे और न ही किसी अन्य टीम से उसके ग्रुप की अदलाबदली की जाएगी। ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते शनिवार को आईसीसी और बीसीबी अधिकारियों के बीच हुई बैठक में दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े दिखे। उसी रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में वर्ल्ड कप खेलने को लेकर 21 जनवरी तक अपना अंतिम फैसला सुनाने की डेडलाइन दी है।

ये भी पढ़ें:...तो टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का कटेगा पत्ता, स्कॉटलैंड की होगी एंट्री?

बीसीबी ने डेडलाइन मिलने से किया इनकार

बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने बीसीबी की मीडिया कमिटी के चेयरमैन अमजद हुसैन को कोट करते हुए लिखा है, 'पिछले शनिवार यानी 17 जनवरी को आईसीसी के एक प्रतिनिधि आए थे और हमारे क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों ने उनके साथ बैठक की। विश्व कप में भागीदारी को लेकर वेन्यू का मसला है। हमने उन्हें वहां खेलने की अपनी अनिच्छा के बारे में बताया। हमने वैकल्पिक वेन्यू की गुजारिश की और हमारी विस्तार से चर्चा हुई।'

हुसैन ने आगे कहा, 'उन्होंने हमें बताया कि वे आईसीसी को इस मुद्दे पर जानकारी देंगे और फैसले के बारे में हम लोगों को बाद में बताएंगे। इन बातचीत को लेकर उन्होंने किसी खास तारीख का कोई जिक्र नहीं किया या ये नहीं बताया के वे हमें कब जानकारी देंगे। उन्होंने हमसे सिर्फ ये कहा कि अगली चर्चा कब होगी, इसके बारे में वे हमें बताएंगे।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
T20 World Cup Mustafizur Rahman Bangladesh Cricket Team अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |