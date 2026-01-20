हमें T20 वर्ल्ड कप को लेकर ICC से कोई डेडलाइन नहीं मिली; बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दावा

संक्षेप: टी20 विश्व कप शुरू होने में अब गिनती के दिन बचे हैं लेकिन इसमें बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो ICC ने BCB को 21 जनवरी तक का समय दिया है कि वह स्पष्ट करे कि भारत में विश्व कप के मैच खेलेगा या नहीं। हालांकि BCB ने डेडलाइन मिलने से इनकार किया है।

टी20 विश्व कप शुरू होने में अब गिनती के दिन बचे हैं लेकिन इसमें बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का समय दिया है कि वह स्पष्ट करे कि भारत में विश्व कप के मैच खेलेगा या नहीं। अगर बांग्लादेश भारत नहीं आने का फैसला करता है तो उसकी जगह पर किसी नई टीम को विश्व कप में खेलने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ बीसीबी ने आईसीसी की तरफ से खुद को मिले ऐसे किसी डेडलाइन से इनकार किया है।

बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड से रिलीज करने के बाद से ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नखरा दिखा रहा है। उसे टी20 विश्व कप के अपने सारे ग्रुप मैच कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं लेकिन उसने आईसीसी से मांग की है कि उसके मैच भारत से बाहर यानी सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए। इसके लिए उसने 'सुरक्षा कारणों' का हवाला दिया है। गतिरोध दूर करने के लिए आईसीसी और बीसीबी में बातचीत भी हुई।

आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग ठुकराई आईसीसी ने बांग्लादेश की 'सुरक्षा' वाली चिंताओं को खारिज करते हुए साफ कहा है कि न तो उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएंगे और न ही किसी अन्य टीम से उसके ग्रुप की अदलाबदली की जाएगी। ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते शनिवार को आईसीसी और बीसीबी अधिकारियों के बीच हुई बैठक में दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े दिखे। उसी रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में वर्ल्ड कप खेलने को लेकर 21 जनवरी तक अपना अंतिम फैसला सुनाने की डेडलाइन दी है।

बीसीबी ने डेडलाइन मिलने से किया इनकार बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने बीसीबी की मीडिया कमिटी के चेयरमैन अमजद हुसैन को कोट करते हुए लिखा है, 'पिछले शनिवार यानी 17 जनवरी को आईसीसी के एक प्रतिनिधि आए थे और हमारे क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों ने उनके साथ बैठक की। विश्व कप में भागीदारी को लेकर वेन्यू का मसला है। हमने उन्हें वहां खेलने की अपनी अनिच्छा के बारे में बताया। हमने वैकल्पिक वेन्यू की गुजारिश की और हमारी विस्तार से चर्चा हुई।'