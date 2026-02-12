T20 World Cup में नामीबिया के साथ हुआ भेदभाव? भारत के खिलाफ मैच से पहले कप्तान ने उठाई आवाज
टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबला खेलने से पहले नामीबिया की टीम के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। नामीबिया के कप्तान ने कहा है कि उन्हें भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए एक भी नाइट सेशन नहीं मिला।
नामीबिया की टीम ने मंगलवार 10 फरवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अपना पहला लीग मैच खेला। इसके बाद आज यानी गुरुवार 12 फरवरी को नामीबिया को फिर से इसी मैदान पर मुकाबला खेलना है, जो कि मेजबान भारत के खिलाफ है। इससे पहले नामीबिया की टीम के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने आयोजकों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनकी टीम को एक भी नाइट ट्रेनिंग स्लॉट दिल्ली में इंडिया के खिलाफ मुकाबले से पहले नहीं मिला।
नामीबिया का मैच मंगलवार को सुबह 11 बजे से था, जबकि भारत के खिलाफ मैच शाम को 7 बजे से है। पहले मैच से पहले सुबह नामीबिया की टीम ने ट्रेनिंग की थी, जबकि इंडिया के खिलाफ मैच से पहले उन्हें दोपहर का स्लॉट मिला। बुधवार की शाम को टीम इंडिया ने टेनिंग की, उसी समय कनाडा की टीम भी अरुण जेटली की स्टेडियम में मौजूद थी, जिसे शुक्रवार को यहां मुकाबला खेलना है।
हैरानी की बात ये है कि कनाडा का मैच दोपहर को 3 बजे से है, लेकिन फिर भी उन्हें अंडर लाइट्स ट्रेनिंग का स्लॉट मिला। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस इसी बात से नाराज हैं कि उन्हें अंडर लाइट्स ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्हें बुधवार को 2 से 5 बजे का स्लॉट ट्रेनिंग के लिए मिला था। भारत को 6 से 9 बजे का स्लॉट मिला था।
मैच की पूर्व संध्या पर गेरहार्ड इरास्मस ने कहा, "हां, इस गेम से पहले हमें नाइट ट्रेनिंग (सेशन) नहीं दिया गया है, मुझे नहीं पता क्यों। मुझे लगता है कि इंडिया को दो नाइट ट्रेनिंग सेशन मिले हैं और मैं बाहर देख रहा हूं कि कनाडा की टीम भी अब नाइट में ट्रेनिंग करेगी, तो आप जो चाहें समझ लें, लेकिन हम बस वहां जाएंगे और अपना नामीबियाई तरीका अपनाएंगे, जो कि लड़ना है।"
इरास्मस ने कहा, "नामीबिया में हमारे पास कोई फ्लडलाइट्स वाला स्टेडियम नहीं हैं... डे/नाइट गेम्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यह शायद हमारे लिए चैलेंज है, तो हां, यह उन लोगों के लिए कोई आम बात नहीं है, जिनके पास अनुभव नहीं है... मुझे लगता है कि नेपाल प्रीमियर लीग और ILT20 और वर्ल्ड कप में खेलने वाले लोगों को छोड़कर, जो हमने खेले हैं, आपको लाइट्स और उसके नीचे ट्रेनिंग करने की आदत अक्सर नहीं होती है।"
नामीबिया का यही एकमात्र मैच अंडर लाइट्स है। कम से कम एक ट्रेनिंग सेशन तो नामीबिया की टीम को अंडरलाइट्स मिलना चाहिए था, क्योंकि भारत के खिलाफ उनका बड़ा मैच है। इसके बाद चेन्नई में 15 फरवरी को यूएसए से और 18 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान से मुकाबला दोपहर को 3 बजे से है।
