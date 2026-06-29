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किस वजह से आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारी टीम इंडिया? असिस्टेंट कोच ने मैच के बाद खोले पत्ते

Vikash Gaur Bhasha, बेलफास्ट
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टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने स्वीकार किया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि विश्व चैंपियन टीम आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में हार गई। भारतीय खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में नाकाम रहे।

किस वजह से आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारी टीम इंडिया? असिस्टेंट कोच ने मैच के बाद खोले पत्ते

टीम इंडिया के हेड कोच रयान टेन डोएशे ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में परिस्थितियों को भांपने और उन परिस्थितियों में ढलने में नाकाम रही। डोएशे को विश्वास नहीं हो रहा है कि टी20 में विश्व चैंपियन टीम आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में हार गई और सीरीज भी गंवा बैठी। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन से जीता तो लगा कि एक दिन भारतीय टीम का खराब रहा, लेकिन जब इसके बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दूसरे मैच में एक रन से हरा मिली तो टीम पर सवाल उठने लगे हैं।

रयान टेन डोएशे ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''बहुत से लोगों के साथ हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। हमने अभी-अभी विश्व कप जीता है लेकिन हमें ऐसी टीम ने हराया जिसने 'बेसिक्स' (बुनियादी बातों) पर पूरा ध्यान दिया। सबसे पहले आयरलैंड को श्रेय जाता है और दूसरी बात, हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि हम अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग टीमों के खिलाफ खुद को ढाल सकें। इस सीरीज का हमारे लिए यही सबसे बड़ा सबक है।''

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'हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तरीका ढूंढना होगा'

असिस्टेंट कोच ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि परिस्थितियों ने अहम भूमिका निभाई। यह हमारी हार का मुख्य कारण रहा। हमने इसका अच्छी तरह से समाधान नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या हवा थी, लेकिन हार के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें अलग-अलग चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने का तरीका ढूंढना होगा।'' उन्होंने कहा, ''आयरलैंड ने बेसिक्स पर अच्छी तरह से काम किया और हम इस मामले में उनका मुकाबला नहीं कर पाए। हमें आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में हमें अधिक समझदारी से काम लेना होगा।''

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आयरलैंड से पहली बार हारी टीम इंडिया

भारत की टीम कभी भी आयरलैंड के खिलाफ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हारी थी, लेकिन तीन दिनों के भीतर पहला इंटरनेशनल मैच भी हार गई और सीरीज भी गंवा बैठी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है, जो कि चिंता का विषय है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप मार्च में जीता था, लेकिन अब भारत की लगभग उसी स्ट्रेंथ की टीम को आयरलैंड जैसी टीम ने बुरी तरह से हरा दिया। श्रेयस की कप्तानी में अब भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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