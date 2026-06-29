किस वजह से आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारी टीम इंडिया? असिस्टेंट कोच ने मैच के बाद खोले पत्ते
टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने स्वीकार किया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि विश्व चैंपियन टीम आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में हार गई। भारतीय खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में नाकाम रहे।
टीम इंडिया के हेड कोच रयान टेन डोएशे ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में परिस्थितियों को भांपने और उन परिस्थितियों में ढलने में नाकाम रही। डोएशे को विश्वास नहीं हो रहा है कि टी20 में विश्व चैंपियन टीम आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में हार गई और सीरीज भी गंवा बैठी। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन से जीता तो लगा कि एक दिन भारतीय टीम का खराब रहा, लेकिन जब इसके बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दूसरे मैच में एक रन से हरा मिली तो टीम पर सवाल उठने लगे हैं।
रयान टेन डोएशे ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''बहुत से लोगों के साथ हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। हमने अभी-अभी विश्व कप जीता है लेकिन हमें ऐसी टीम ने हराया जिसने 'बेसिक्स' (बुनियादी बातों) पर पूरा ध्यान दिया। सबसे पहले आयरलैंड को श्रेय जाता है और दूसरी बात, हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि हम अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग टीमों के खिलाफ खुद को ढाल सकें। इस सीरीज का हमारे लिए यही सबसे बड़ा सबक है।''
'हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तरीका ढूंढना होगा'
असिस्टेंट कोच ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि परिस्थितियों ने अहम भूमिका निभाई। यह हमारी हार का मुख्य कारण रहा। हमने इसका अच्छी तरह से समाधान नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या हवा थी, लेकिन हार के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें अलग-अलग चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने का तरीका ढूंढना होगा।'' उन्होंने कहा, ''आयरलैंड ने बेसिक्स पर अच्छी तरह से काम किया और हम इस मामले में उनका मुकाबला नहीं कर पाए। हमें आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में हमें अधिक समझदारी से काम लेना होगा।''
आयरलैंड से पहली बार हारी टीम इंडिया
भारत की टीम कभी भी आयरलैंड के खिलाफ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हारी थी, लेकिन तीन दिनों के भीतर पहला इंटरनेशनल मैच भी हार गई और सीरीज भी गंवा बैठी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है, जो कि चिंता का विषय है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप मार्च में जीता था, लेकिन अब भारत की लगभग उसी स्ट्रेंथ की टीम को आयरलैंड जैसी टीम ने बुरी तरह से हरा दिया। श्रेयस की कप्तानी में अब भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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