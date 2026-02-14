हम किसी भी टीम को दबाव में डाल सकते हैं.., इंग्लैंड से हारने के बाद भी क्यों है स्कॉटलैंड कप्तान को गर्व?
पिछले मैच में इटली को हराकर आ रही स्कॉटलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत के इरादे से उतरी थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका और टीम मुकाबला हार गई। मैच हारने के बाद स्कॉटलैंड के कप्तान ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कई बातें कहीं। क्या कुछ कहा जानिए।
शनिवार (14 फरवरी) को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए विश्व कप के मुकाबले में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हरा दिया है। इस हार के साथ स्कॉटलैंड की सुपर-8 में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। पिछले मैच में इटली को हराकर आ रही स्कॉटलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत के इरादे से उतरी थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका और टीम मुकाबला हार गई। मैच हारने के बाद स्कॉटलैंड के कप्तान ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कई बातें कहीं।
मैच के बाद बात करते हुए स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने कहा कि "मुझे लगा कि बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत अच्छी थी। शायद उस मैच में (इटली के खिलाफ पिछला मैच) मेरे लिए सबसे बड़ा अंतर बीच के ओवरों में हुई साझेदारी थी। मुझे लगा कि शुरुआती विकेट गिरने के बाद हमने, मैंने और ब्रूसी ने, बहुत अच्छी वापसी की। शायद हममें से किसी एक को पारी में थोड़ा और देर तक टिके रहने की जरूरत थी ताकि हम अतिरिक्त 20-30 रन बना सकें।
स्पिन के हाथों 5 विकेट खोना क्या निराशाजनक था इस सवाल का जवाब देते हुए कप्तान ने कहा- "हा, मुझे लगता है कि हम जानते थे कि आज बीच के ओवरों में स्पिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जाहिर है, इंग्लैंड के पास कुछ विश्व स्तरीय स्पिनर हैं। जाहिर है कि आज हमारा प्रदर्शन थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के उस चरण को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। दुर्भाग्य से, आज हम उस चरण में तालमेल नहीं बिठा पाए।
क्या आपको सीधे ग्राउंड पर ज्यादा खेलना चाहिए था के सवाल पर उन्होंने कहा- "हा, देखिए, यह कुछ ऐसा है जिस पर हम शायद विचार करेंगे, अपने सर्वश्रेष्ठ विकल्पों पर स्पष्ट रूप से विचार करेंगे, खासकर जब हम अब मुंबई और अलग परिस्थितियों में खेलने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि बीच के ओवरों में हुई वह साझेदारी बहुत अच्छी थी। बस काफी लंबा नहीं था। कप्तान ने कहा कि "मुझे लगता है कि भले ही हम बल्ले से कुछ रन कम रह गए, फिर भी हमें यह विश्वास था कि अगर हम मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, तो हम उन्हें दबाव में डाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमने यह दिखाया भी। शायद इसीलिए यह हार हमें काफी चुभ रही है। इससे हमें यह संदेश और भी पुख्ता हो गया है कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें, तो हम किसी को भी दबाव में डाल सकते हैं।"
वॉट के खराब प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा "जी हां, देखिए, ऐसा हो सकता है। आप जानते हैं, कभी-कभी दिन आपके पक्ष में नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके पास वह अनुभव और भरोसा होता है कि वह बड़े मौकों पर वापसी कर सकता है। और मुझे लगा कि उसने पारी के अंत में अच्छी वापसी की। तो, जी हां, यह बस ऐसी ही एक बात है, कभी-कभी चीजें हमेशा आपके पक्ष में नहीं जातीं।" व्हील के बारे में में कप्तान ने कहा “मुझे लगता है कि आज वह बहुत अच्छी लय में था और उसने दिखाया है कि जब वह लय में होता है तो कितना प्रभावी हो सकता है। तो यह वाकई बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि आज गेंदबाजी का पूरा प्रयास शानदार था। बहुत बढ़िया। दूसरी पारी में हमने जो संघर्ष दिखाया, उस पर मुझे गर्व है। फील्डिंग में भी हमने शानदार प्रदर्शन किया।”
कप्तान का साफ मानना है कि और कुछ रन होते तो वे इंग्लैंड को आसानी से हरा देते। उन्होंने कहा- "अगर बोर्ड पर कुछ और रन होते तो गेंदबाजों को मदद मिलती। क्या उन्हें कोलकाता में अच्छा लगा सवाल के जवाब में कप्तान ने कहा कि "हमें यहां बहुत अच्छा लगा। जाहिर है, यहां तीन मैच खेलना हमारे लिए शानदार रहा। ऐसा लगता है जैसे यह हमारा भारतीय घर हो। हमें बहुत समर्थन मिला और मेहमान-नवाजी भी लाजवाब रही। इसलिए यहां अपने करियर का समापन करना एक बेहतरीन अनुभव रहा। और हां, अब हम मुंबई के लिए रवाना होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, हम इस हार को जल्द से जल्द भुलाकर नेपाल के खिलाफ अपने आखिरी मैच की ओर बढ़ेंगे।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।