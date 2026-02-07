Cricket Logo
पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत मिलने पर फहीम अशरफ ने किया रिएक्ट, कहा- हम इसके आदी हैं

संक्षेप:

पाकिस्तान ने शनिवार को नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में जीत हासिल की। मैच के बाद फहीम अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम पिछले एक साल से इसी शैली में क्रिकेट खेल रही है, इसलिए खिलाड़ी अब इसके आदी हो चुके हैं।

Feb 07, 2026 06:11 pm ISTHimanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
पाकिस्तान के हरफनमौला फहीम अशरफ ने स्वीकार किया कि नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के शुरुआती मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवरों में उनका दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन उन्हें भरोसा था कि वह एक ओवर में जितने भी रन चाहिए हों, बना सकते हैं'। फहीम 11 गेंद में नाबाद 29 रन की पारी के साथ पाकिस्तान के नायक बनकर उभरे। उन्होंने पारी के 19वें ओवर में तीन छक्के और एक चौके के साथ 24 रन बटोर कर मैच का रूख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया।

इस रोमांचक मैच के बाद उन्होंने पुरस्कार समारोह में कहा, ''हम पिछले एक साल से इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। दिल की धड़कन ऊपर-नीचे होती रहती है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। हम इसके आदी हैं।" प्लेयर ऑफ द मैच फहीम ने कहा, ''मैं और शाहीन (शाह अफरीदी) विकेट बचाने की बात कर रहे थे। हमें पता था कि हम एक ओवर में जितने भी रन चाहिए हों, बना सकते हैं।"

फहीम और अफरीदी ने आठवें विकेट के लिए 34 रनों की नाबाद साझेदारी की। पाकिस्तान ने जीत के लिए 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 ओवर में दो विकेट पर 90 रन बना लिए थे। इसके हालांकि बाद लगातार विकेट गिरते गए और 16.1 ओवर में स्कोर सात विकेट 114 रन हो गया। टीम को आखिरी दो ओवर में 29 रन की जरूरत थी लेकिन फहीम ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 19वें ओवर में तीन छक्कों के साथ मैच का रूख तय कर दिया।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने माना कि उनकी टीम ने यह मैच मुश्किल तरीके से जीता। उन्होंने कहा, "हमें यह मैच कठिन तरीके से जीतना पड़ा। फहीम को श्रेय जाता है। हमने कोशिश की, हमें पता था कि वे दबाव बनाएंगे।" नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने अपने खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ की लेकिन कहा कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार नहीं रख सकी।

उन्होंने कहा, '' इस तरह के मुकाबले में छोटे-छोटे मौके का बड़ा असर होता है। हम अहम समय पर विकेट गंवाते रहे। हमें लगा था कि 160 रन बनाकर हमारे पास अच्छा मौका होगा। गेंदबाजों के कुछ अच्छे प्रदर्शन ने हमें मैच में बनाए रखा।"

