हम बांग्लादेश के सारे वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान में कराने को तैयार; PCB ने ICC के सामने की पेशकश

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। उसने जिद पाल रखी है कि वह भारत में वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा, दूसरी तरफ आईसीसी ने अब तक उसके मैच भारत से बाहर करने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार आधिकारिक तौर पर आईसीसी के सामने पेशकश की है कि वो बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सुरक्षा कारणों से भारत में टी20 विश्व कप खेलने से बांग्लादेश के इनकार का समर्थन किया है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को भेजे गए एक पत्र में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की पेशकश की है।

आईसीसी बोर्ड की बैठक बुधवार को होनी है जिसमें टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर फैसला लिया जायेगा।

बांग्लादेश को ग्रुप चरण के चारों मैच भारत में खेलने हैं जिनमें से पहले तीन कोलकाता में और एक मुंबई में होना है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने हालांकि अपनी सरकार के समर्थन से भारत जाने से इनकार किया है और उसके मैच श्रीलंका में कराने की मांग की है।

पीसीबी के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, ‘पीसीबी ने ईमेल में कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग जायज है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और अगर बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने में कोई समस्या आती है तो पाकिस्तान उसके सभी मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है।’

आईसीसी और बीसीबी के बीच इस मसले पर कई बार बात हो चुकी है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आईसीसी का कहना है कि टूर्नामेंट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा जबकि बीसीबी भारत टीम नहीं भेजने पर अड़ा है।

पीसीबी ने इस मसले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है लेकिन बोर्ड के सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने आईसीसी में सहयोग के लिये पाकिस्तान से संपर्क किया था।