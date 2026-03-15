हम बर्फ और आग नहीं, बल्कि दोनों आग ही हैं, अभिषेक शर्मा के साथ अपनी जोड़ी पर संजू सैमसन का बयान
संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ अपनी ओपनिंग जोड़ी को लेकर कहा है कि हम आग और बर्फ नहीं, बल्कि आग और आग का कॉम्बिनेशन हैं। कभी वो आग उगलता है तो कभी मैं आग उगलता हूं। ये 2024 से चल रहा है।
T20 World Cup 2024 के बाद टीम इंडिया के दोनों ओपनिंग स्लॉट खाली हो गए थे। इन दो जगहों को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने भरा था। हालांकि, 2025 में इस जोड़ी को तोड़ दिया गया, लेकिन फिर से इस जोड़ी को पारी की शुरुआत का मौका मिला। हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ये जोड़ी एक बार फिर से टूट गई, लेकिन बाद में जोड़ी बनी और टीम इंडिया को टी20 विश्व कप जिताने में अहम साबित हुई। ये जोड़ी है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की, जिसे आग और आग वाली जोड़ी कहा जाता है। इस बात को खुद संजू सैमसन ने कबूल किया है।
संजू सैमसन ने इंडिया टुडे के एक शो में अभिषेक शर्मा के साथ मंच शेयर करते हुए कहा, "हम बर्फ और आग नहीं हैं, हम आग और आग हैं - कभी वो आग लगाता है, कभी मैं। हमारे बीच ऐसा कॉम्बिनेशन है। हम 2024 से ऐसा कर रहे हैं, हमारे बीच केरल-पंजाबी दोस्ती है।" वहीं, अभिषेक शर्मा ने कहा, "संजू भाई बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, वह बहुत प्यार करने वाले, बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं। जब उनके जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में होता है, तो आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई है। वह मैदान पर और मैदान के बाहर हमेशा सपोर्ट के लिए मौजूद रहते हैं।"
बता दें कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से ज्यादातर मैचों में भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने का मौका मिला है। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग कर रहे थे। दोनों ने टी20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद अभिषेक और संजू की जोड़ी ओपनिंग के तौर पर सफल रही। हालांकि, एशिया कप 2025 में इस जोड़ी को तोड़ दिया गया और अभिषेक और शुभमन गिल को ओपनर बनाया गया। इस बीच गिल नहीं चले तो फिर से सैमसन की ओर टीम मैनेजमेंट लौटा, लेकिन सैमसन के लिए न्यूजीलैंड की सीरीज खराब रही तो उन्हें टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी पहले मैच में दिखाई दी। दूसरे मैच में सैमसन और ईशान ओपन करते नजर आए, क्योंकि अभिषेक फिट नहीं। अभिषेक लौट तो संजू बाहर हो गए, लेकिन बाद में जब टीम का कॉम्बिनेशन लेफ्टी बैटर्स की वजह से गड़बड़ाया तो सैमसन की ओर मैनजमेंट को लौटना पड़ा। हालांकि, अभिषेक और सैमसन की जोड़ी फाइनल से पहले उतनी दमदार नजर नहीं आई, क्योंकि एक मैच में अभिषेक चले तो दो मैचों में संजू और फाइनल में दोनों ने धमाका कर टीम इंडिया को जिता दिया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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