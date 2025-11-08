हम आग और बर्फ नहीं...अभिषेक ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के सामने ही शुभमन गिल की कर दी तारीफ

संक्षेप: अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपनी जोड़ी के बारे में कहा है कि वह आग और बर्फ नहीं हैं बल्कि आग और आग हैं। इस सलामी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत को कई बार दमदार शुरुआत दिलाई।

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज जीतने के बाद कहा कि जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल शीर्ष क्रम में एक साथ बल्लेबाजी करते हैं तो वे सभी के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। भारतीय कप्तान ने कहा कि यह जोड़ी खेल के सबसे छोटे प्रारूप में विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के विभिन्न पहलुओं को सीख रही हैं।

भारत ने 4.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 52 रन बना लिए थे, लेकिन खराब मौसम के कारण आगे का खेल संभव नहीं हुआ। मैच रोके जाते समय गिल (16 गेंदों पर 29) और अभिषेक (13 गेंदों पर 23) ने भारत को आक्रामक शुरुआत दिलाई थी। सूर्यकुमार ने मैच के बाद संवाददाताओं से इस जोड़ी की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘जब अभिषेक और शुभमन शीर्ष क्रम पर एक साथ बल्लेबाजी करते हैं तो वे प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान ला देते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले मैच (गोल्ड कोस्ट) जैसी मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने पिच को अच्छी तरह से समझ कर पावरप्ले को बिना जोखिम उठाए खत्म किया। खिलाड़ी अनुभव से सीखते हैं। वे अच्छी तरह से संवाद करते हैं और सीख रहे हैं।’’ एक पत्रकार ने जब कहा कि अभिषेक और गिल की जोड़ी ‘आग और बर्फ’ की तरह हैं, तो बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने उनकी बात को बीच में काटते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया।

अभिषेक ने गिल की आक्रामक पारी का जिक्र कर मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘ सर हम आग और बर्फ नहीं, हम आग और आग हैं। आज बर्फ नहीं थी, बस आग थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं उसका खेल जानता हूं, वह किन गेंदबाजों को निशाना बनाएगा और वह भी मेरे खेल को अच्छे से समझता है। वह कई बार वह आकर मुझसे कहता है, ‘कुछ गेंदें संभल कर खेलो और फिर यह खास शॉट खेलो।’ हम बचपन से रूममेट रहे हैं और यह समझ हमारे बीच है।’’

अभिषेक को पता है कि सभी शीर्ष टीमें उनके खेल को समझ रही हैं, उन्हें सुधार के तरीकों पर भी ध्यान देने के साथ अपने खेल में नए शॉट शामिल करने होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं भारत के लिए जितना ज्यादा खेलूंगा, पिचों को पढ़ने और उसके अनुसार अपने खेल की योजना बनाने में उतना ही बेहतर होता जाऊंगा।’’ कप्तान सूर्यकुमार के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की टीम का नेतृत्व करना एक सुखद अनुभव है।