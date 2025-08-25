WDPL 2025 Final South Delhi Superstarz women beat Central Delhi Queens by just 1 run Womens Delhi Premier League final रोमांच के मामले में अल्ट्रा प्रो मैक्स था WDPL 2025 का फाइनल, महज 1 रन से हुआ चैंपियन का फैसला, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WDPL 2025 Final South Delhi Superstarz women beat Central Delhi Queens by just 1 run Womens Delhi Premier League final

रोमांच के मामले में अल्ट्रा प्रो मैक्स था WDPL 2025 का फाइनल, महज 1 रन से हुआ चैंपियन का फैसला

Women's DPL 2025 का फाइनल रोमांच के मामले में अल्ट्रा प्रो मैक्स था, क्योंकि महज 1 रन से चैंपियन का फैसला हुआ। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम ने सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स को महज एक रन के अंतर से हराकर खिताब जीता।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 07:55 AM
Women's DPL 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 24 अगस्त की रात को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। चार टीमों वाली वुमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का फाइनल रोमांच के मामले में अल्ट्रा प्रो मैक्स था, क्योंकि महज 1 रन से चैंपियन टीम का फैसला हुआ। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज वुमेंस टीम का सामना खिताबी मैच में सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स से था। दोनों टीमों ने दो-दो मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया था। ऐसे में मुकाबला तगड़ा होना ही था। हालांकि, रनों को देखें तो मैच लो स्कोरिंग ही था, लेकिन रोमांच को देखें तो यह वाकई में फैंस की सांसें थमा देने वाला रहा।

WDPL के फाइनल मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। हालांकि, टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 121 रन ही बना सकी। ऐसे में लगा कि फाइनल फीका-फीका सा रहेगा, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स के खिलाफ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम ने की, उसने फैंस का दिन बना दिया। साउथ दिल्ली के टॉप 4 बल्लेबाजों को छोड़ दें तो कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। यही वजह थी कि टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंची, लेकिन खिताबी जीत के लिए 121 रन काफी थे।

122 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली की टीम को शुरुआत अच्छी नहीं मिली, लेकिन दीक्षा शर्मा (23), साची (17), मोनिका (33) और रिया शौकीन (नाबाद 28) ने अच्छी पारियां खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन टीम एक रन पीछे रह हई। आखिरी ओवर में सेंट्रल दिल्ली को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। 19वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो विकेट साउथ दिल्ली की टीम को मिले, जिसने मैच पलट दिया।

ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच

आखिरी ओवर में 15 रन बनाना मुश्किल था, लेकिन पहली गेंद पर रिया शौकीन ने चौका जड़कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया। अगली गेंद पर दो रन आए। इस तरह अब चार गेंदों में 9 रनों की दरकार थी। अगली गेंद पर एक रन आया और चौथी गेंद पर मल्लिका खत्री स्टंप आउट हो गईं। पांचवीं गेंद का सामना रिया कोंडल ने किया, जिस पर उन्होंने दो रन लिए। अब आखिरी गेंद पर सेंट्रल दिल्ली को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। रिया कोंडल ने कोशिश की, लेकिन सिर्फ चौका ही उनके बल्ले से आया। इस तरह मैच एक रन से साउथ दिल्ली ने जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया।

