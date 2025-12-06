ऑस्ट्रेलिया में बीच मैच में क्रिकेट पिच पर हो गया गड्ढा, WBBL मुकाबला हुआ रद्द; जानिए कैसे हुआ हादसा
महिला बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच खेला जा रहा मुकाबला एक हैरान कर देने वाली घटना के कारण रद्द कर दिया गया। यह घटना क्रिकेट के इतिहास में शायद पहली बार हुई है। पिच पर गलती से भारी रोलर द्वारा एक क्रिकेट गेंद रोल हो जाने से गड्ढा बन गया।
एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच डब्ल्यूबीबीएल मुकाबला पिच पर गलती से भारी रोलर द्वारा एक क्रिकेट गेंद रोल हो जाने से हुए गड्ढे के चलते रद्द करना पड़ गया। डब्ल्यूबीबीएल नियमों के अनुसार पारी ब्रेक के दौरान पिच को हेवी रोलर से रोल किया जा रहा था कि तभी पास के फील्डिंग वॉर्म अप से गेंद पिच पर लुढ़क गई और रोलर से गेंद भी पिच पर रोल हो गई। रोलर भारी था इसलिए गेंद पिच पर धंस गई और बीच पिच पर गेंद के आकार जितना गड्ढा हो गया। स्ट्राइकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए इसका कारण बताया कि आख़िर क्यों पिच पर गड्ढा होने के बाद मैच को रद्द किया गया।
बयान में कहा गया, “परिणामस्वरूप पिच की परिस्थितियां बदल गईं। मैच रेफरी और अंपायर्स के बीच चर्चा के बाद यह माना गया कि हरिकेन्स की बल्लेबाज़ी के लिए पिच की परिस्थितियां स्ट्राइकर्स द्वारा की गई बल्लेबाज़ी के मुक़ाबले एकदम अलग हो गई थीं और ऐसे में उनसे (हरिकेन्स से) ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाजी की उम्मीद करना अनुचित था। मैच अधिकारियों ने दोनों कप्तानों से विचार विमर्श किया और दोनों टीमों के कप्तानों ने इस पर सहमति प्रदान की।”
हरिकेन्स अपने नौ में से सात मैच जीत कर पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर चुके थे और स्ट्राइकर्स ने उन्हें 168 रनों का लक्ष्य दिया था। मैच के रद्द होने के चलते स्ट्राइकर्स के लिए फ़ाइनल की राह कठिन हो गई क्योंकि यह इस सीजन उनका तीसरा ऐसा मुकाबला था जो बेनतीजा रहा।
स्ट्राइकर्स का अब एक मुक़ाबला शेष है और वह नौ अंकों के साथ इस समय अंक तालिका में छठे स्थान पर मौजूद हैं। उनका अंतिम मुक़ाबला सिडनी सिक्सर्स के साथ है।