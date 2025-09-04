Watching IPL just got costlier for Cricket Fans placed with non essential and luxury items in GST 2 point 0 reform क्रिकेट फैंस पर GST 2.0 का वार, IPL देखना हुआ 'लग्जरी'; आसमान छूएंगी अब टिकटों की कीमतें, Cricket Hindi News - Hindustan
क्रिकेट फैंस पर GST 2.0 का वार, IPL देखना हुआ 'लग्जरी'; आसमान छूएंगी अब टिकटों की कीमतें

क्रिकेट फैंस पर GST 2.0 का वार देखने को मिला है, क्योंकि अब स्टेडियम में बैठकरप IPL देखना एक 'लग्जरी' माना जाएगा। आईपीएल और किसी भी बड़े मैच की टिकटों की कीमतें अब आसमान छूएंगी, क्योंकि ये 40% GST के दायरे में होंगी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 10:40 AM
क्रिकेट फैंस पर GST 2.0 का वार, IPL देखना हुआ 'लग्जरी'; आसमान छूएंगी अब टिकटों की कीमतें

GST 2.0 का ऐलान भारत सरकार ने कर दिया है। दर्जनों चीजें सस्ती हो गई हैं, लेकिन क्रिकेट फैंस को इस जीएसटी रिफॉर्म से झटका लगा है, क्योंकि अब उनके लिए स्टेडियम में बैठकर मैच देखना महंगा हो गया है। इसे लग्जरी माना जाएगा और इस वजह से अब आपको आईपीएल मैचों की टिकट पर 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इसके अलावा कुछ राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है, जो कुछ राज्यों में 25 पर्सेंट तक है। इस तरह अब एक आईपीएल टिकट के लिए आपको 65 पर्सेंट तक टैक्स देना पड़ सकता है।

दरअसल, आईपीएल और ऐसे ही बड़े खेल टूर्नामेंट्स के लिए अभी तक एक टिकट पर 28 पर्सेंट जीएसटी होती थी, जिसमें 14-14 पर्सेंट केंद्र और राज्य सरकार को पैसा जाता था, लेकिन अब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट की टिकटों को लग्जरी या गैर-जरूरी चीजों में शामिल किया गया है। जीएसटी 2.0 में इसे 28 पर्सेंट के स्लैब से 40 पर्सेंट के स्लैब में शामिल किया गया है। 40% GST वाले स्लैब में कैसिनो, रेस क्लब, लग्जरी आइटम और गैर-जरूरी चीजों को शामिल किया है।

उदाहरण के तौर पर पहले 1000 रुपये की आईपीएल टिकट के लिए आपको 1280 रुपये चुकाने होते थे, अब उसी टिकट के लिए आपको 1400 रुपये चुकाने होंगे, क्योंकि स्टेडियम, आईपीएल टीमें और बीसीसीआई अपनी कमाई कम नहीं करना पसंद करेगी। इसका सीधा असर क्रिकेट फैंस की जेब पर पड़ेगा। आईपीएल 2026 से ही टिकटों पर 40 फीसदी जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। 22 सितंबर से नए टैक्स स्लैब लागू हो रहे हैं।

इतना ही नहीं, अगर आप तमिलनाडु जैसे राज्य से हैं तो आपको टिकट के बेसिक प्राइस पर 25 फीसदी इंटरटेनमेंट टैक्स भी देना होगा। इस तरह कीमत में करीब 20 फीसदी का और उछाल देखने को मिलेगा। अब से आपको 500 वाली टिकट 640 की बजाय 700 की मिलेगी। हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की टिकट अभी भी 18 पर्सेंट के दायरे में है, लेकिन आईपीएल जैसी अन्य लीगों के लिए आपको 40 पर्सेंट जीएसटी देना होगा।

