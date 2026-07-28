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VIDEO:भारतीय टीम में पहली बार चुने गए सारांश जैन की गेंदबाजी देखिए, BCCI ने शेयर किया खास वीडियो

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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सारांश जैन को श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। वे मध्य प्रदेश के अनुभवी ऑलराउंडर हैं। उनके सिलेक्शन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड डोमेस्टिक ने सोशल मीडिया पर गेंदबाजी का एक वीडियो साझा किया है।

Saransh Jain
मध्य क्षेत्र के गेंदबाज सारांश जैन ने पश्चिम क्षेत्र के खिलाफ सेमीफाइनल में एक पारी में 5 विकेट लिए थे।

श्रीलंका के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आज सुबह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में 33 वर्षीय स्पिनर सारांश जैन को शामिल किया गया है। सारांश ने घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करके टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 188 विकेट चटकाए हैं, जबकि रेड बॉल क्रिकेट में 2223 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने अब तक के घरेलू क्रिकेट करियर में लाग गेंद से दो शतक और 14 अर्धशतक भी लगाए हैं।

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भारतीय टीम में चुने जाने के बाद BCCI ने शेयर किया वीडियो

भारतीय टीम में पहली बार चयनित होने के बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड डोमेस्टिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपने आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सारांश जैन गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वे बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल से चमका देकर पवेलियन भेजते दिखाई दे रहे हैं। उनका यह वीडियो खास पांच विकेट हॉल का है। इस वीडियो को साझा करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड डोमेस्टिक ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा- "सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है। दुलीप ट्रॉफी के फाइनल में 5/49 के शानदार प्रदर्शन से समां बांधने वाले इस नए ऑफ-स्पिनर पर एक नजर डालें।"

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चटकाए पांच विकेट, फिरकी और फ्लाइट का जादू

शेयर किए गए वीडियो में सारांश जैन पहला विकेट बल्लेबाज को पगबाधा आउट करके लेते हैं। दूसरा विकेट उन्होंने अपनी चालांकी और विकेटकीपर की चतुराई से प्राप्त किया। सारांश जैन ने बल्लेबाज को अपनी फ्लाइट से छकाया और विकेटकीपर ने स्टंप बिखेर दिए। दूसरा विकेट स्टंपिंग से मिला। सारांश को इस मुकाबले में तीसरा विकेट नजदीकी फील्डर द्वारा कैच आउट के रूप में मिला। चौथा विकेट उन्होंने बल्लेबाज को बैक टू द बॉलर आउट करके लिया। पांचवां विकेट फिर से बल्लेबाज को पगबाधा आउट करके प्राप्त किया।

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मध्य प्रदेश के अनुभवी ऑलराउंडर, पाटीदार के साथी

बता दें कि सारांश जैन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से ताल्लुक रखते हैं। वे मध्य प्रदेश की घरेलू टीम की लंबे समय से रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उन्होंने रजत पाटीदार के साथ मध्य प्रदेश रणजी टीम और अन्य टूर्नामेंट में साथ भागीदारी निभाई है। सारांश जैन के पिता सुबोध जैन मध्य प्रदेश के लिए पहले ही रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। सारांश ने साल 2014 में मध्य प्रदेश की टीम में रणजी में डेब्यू किया था तब से वे भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इस ऑलराउंडर को भारतीय टीम में वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण शामिल किया गया है। टीम की प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं देखना होगा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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