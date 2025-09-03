Wasim Jaffer takes cheeky dig at Michael Vaughan after england team loses vs south africa and 8th in ranking करारी हार के बाद रैंकिंग में 8वें स्थान पर इंग्लैंड, वसीम जाफर ने माइकल वॉन पर कसा तंज, Cricket Hindi News - Hindustan
Wasim Jaffer takes cheeky dig at Michael Vaughan after england team loses vs south africa and 8th in ranking

करारी हार के बाद रैंकिंग में 8वें स्थान पर इंग्लैंड, वसीम जाफर ने माइकल वॉन पर कसा तंज

इंग्लैंड की टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड इसके साथ ही रैंकिंग पर 8वें स्थान पर खिसक गई है, जिसको लेकर वसीम जाफर ने वॉन की टांग खींची है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 02:48 PM
दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एकतरफा मुकाबला 175 गेंद शेष रहते अपने नाम किया। इस हार के बाद इंग्लैंड की टीम को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच वसीम जाफर ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन की टांग खींचने का मौका नहीं गंवाया और इंग्लैंड की इस करारी हार पर जमकर मजे लिए। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 24.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 131 रन ही बना सकी। इसके जवाब में अफ्रीका ने 20.5 ओवर में तीन विकेट पर 137 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

आईसीसी की ताजा वनडे टीम रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम आठवें स्थान पर पहुंच गई है और इस मौके पर वसीम जाफर ने माइकल वॉन को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर काफी मजाक होता रहता है और फैंस इसे काफी पसंद करते हैं। वसीम जाफर ने इंग्लैंड की खराब रैंकिंग पर माइकल वॉन को टैग करते हुए कहा, ''इंग्लैंड आठवे नंबर पर...यह निश्चित रूप से क्रिकेट भावना के विरुद्ध है। ICC को इस पर गौर करना चाहिए।

132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए एडन मारक्रम ने आतिशी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 55 गेंदों में 13 चौके और दो छक्कों की मदद से 86 रनों की पारी खेली। उन्हें 19वें ओवर में आदिल राशिद ने आउट किया। इसके बाद 21वें ओवर में आदिल राशिद ने कप्तान तेम्बा बवूमा (छह) को आउटकर इंग्लैंड को दूसरी सफलता दिलाई और अगली ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स (शून्य) को आउटकर मैच में ऐसे समय रोमांच जगा दिया जब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए महज एक रन की जरुरत थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये डेवाल्ड ब्रेविस टीम के लिए विजयी छक्का लगाया।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए महज 24.3 ओवर में 131 के स्कोर पर ढेर कर दिया। सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने इंग्लैंड के सर्वाधिक (54) रनों की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की ओर से केशव महाराज 5.3 ओवर में 22 रन देकर चार विकेट झटके। वियान मुल्डर ने सात ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट लिये। नांद्र बर्गर और लुंगी एन्गिडी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

